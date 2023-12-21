Герои 2023 года: наша звездочка, учителя и врач - выбор редакции RusDelfi

„Драгоценный камень“. Герой года: певица Алика Милова

Андрей Шумаков, главный редактор RusDelfi

В 2023 году Алика представила страну на „Евровидении“ и посрамила букмекеров. Те были уверены, что певица из Эстонии не попадет в финал, но „Мосты“ в Ливерпуле прозвучали так, что отправили миниатюрную девушку из Нарвы в восьмерку сильнейших. Шесть лет назад моя жена Дарья Саар придумала музыкальный конкурс „Браво!“ на телеканале ETV+. Там одаренные дети и подростки из стран Балтии работали вместе с прославленными исполнителями (к примеру конкурсантов из Латвии наставляла победительница „Евровидения-2000“ Мария Наумова). И Алика уже тогда в россыпи этих алмазов смотрелась самым ограненным драгоценным камнем. Сама певица признается, что она немного ленива. Но после её великолепного выступления на „Евровидении“, после презентации дебютного альбома, я буду воспринимать все слова о лени исключительно как кокетство. Нет там от лени и следа. Алика — моя героиня-2023.

„Пощечина правительству“. Герой: Союз работников образования

Виталий Бесчастный, шеф-редактор RusDelfi

Однозначно главный герой этого года - Союз работников образования. Организовали первую забастовку учителей с 2012 года. Вообще единственная забастовка за последнее время - смелая пощечина правительству. Союз работников образования делает, а не только просит. Мало кто на это способен в наше время. Итог - рост зарплат педагогов, но меньше необходимого. Поэтому скоро будет забастовка!

„Не жаловаться“. Герой: врач-травмотолог Андрей Волна

Ольга Минник, редактор мнений RusDelfi