Герои 2023 года: наша звездочка, учителя и врач - выбор редакции RusDelfi(5)
В этот сложный год в Эстонии появились новые герои, которые стараются делать нашу жизнь ярче и лучше. Редакция RusDelfi выбрала пять героев 2023 года.
„Драгоценный камень“. Герой года: певица Алика Милова
Андрей Шумаков, главный редактор RusDelfi
В 2023 году Алика представила страну на „Евровидении“ и посрамила букмекеров. Те были уверены, что певица из Эстонии не попадет в финал, но „Мосты“ в Ливерпуле прозвучали так, что отправили миниатюрную девушку из Нарвы в восьмерку сильнейших. Шесть лет назад моя жена Дарья Саар придумала музыкальный конкурс „Браво!“ на телеканале ETV+. Там одаренные дети и подростки из стран Балтии работали вместе с прославленными исполнителями (к примеру конкурсантов из Латвии наставляла победительница „Евровидения-2000“ Мария Наумова). И Алика уже тогда в россыпи этих алмазов смотрелась самым ограненным драгоценным камнем. Сама певица признается, что она немного ленива. Но после её великолепного выступления на „Евровидении“, после презентации дебютного альбома, я буду воспринимать все слова о лени исключительно как кокетство. Нет там от лени и следа. Алика — моя героиня-2023.
„Пощечина правительству“. Герой: Союз работников образования
Виталий Бесчастный, шеф-редактор RusDelfi
Однозначно главный герой этого года - Союз работников образования. Организовали первую забастовку учителей с 2012 года. Вообще единственная забастовка за последнее время - смелая пощечина правительству. Союз работников образования делает, а не только просит. Мало кто на это способен в наше время. Итог - рост зарплат педагогов, но меньше необходимого. Поэтому скоро будет забастовка!
„Не жаловаться“. Герой: врач-травмотолог Андрей Волна
Ольга Минник, редактор мнений RusDelfi
Идут последние дни уходящего года, пора подводить итоги и назвать имя человека, который стал символом ответственного и честного отношения к себе и к другим. Моим героем 2023 года стал переехавший в Эстонию российский врач-травматолог Андрей Волна. Я восхищаюсь его мужеством и примером того, как, не мусоля тему вины и ответственности россиян за российское вторжение в Украину, не жалуясь, что россиянам трудно в эмиграции — он решил отправиться в Украину и делать то, что умеет лучше всего — помогать украинским медикам лечить и спасать жизни бойцов ВСУ, телами закрывающим родную землю. Спасибо, Андрей Анатольевич, что напоминаете о том, что каждый из нас может делать то, что должен, и о том, что не бывает не важных дел. Я уверена, что „доктор Волна“ и „совесть“ — должны стать синонимами для множества россиян.
„Диалог с жителями". Герой: экс-мэр Нарвы Катри Райк
Евгения Парв, репортер из Ида-Вирумаа RusDelfi
Титул героя уходящего года от Ида-Вирумаа по праву можно отдать экс-мэру Нарвы Катри Райк. Именно ей пришлось в течение года вести диалог с жителями по поводу некоторых болезненных решений, принятых государством. К примеру, в отношении демонтажа советских памятников и переименования улиц. Несмотря на то, что в результате борьбы за власть Райк была отправлена в отставку, ее уход стал одним из ярчайших событий - горожане устроили митинг в ее поддержку и проводили мэра пылкими речами и сотнями алых роз.
„Переписывает историю". Герой: пловчиха Энели Ефимова
Евгений Грибовский, спортивный корреспондент RusDelfi
Энели Ефимова переписывает историю эстонского плаванья прямо у нас на глазах, завоевывая медали различного достоинства. Нынешний год для 16-летней уроженки Силламяэ сложился идеально. Весной, на соревнованиях Swim Open Stockholm Энели установила на дистанции 100 метров брассом очередной рекорд Эстонии - 1:06.36, выполнила олимпийский норматив и первой среди эстонских спортсменов квалифицировалась на Олимпийские игры 2024 года. Вишенкой на торте стал чемпионат Европы по плаванию на короткой воде, где она сначала завоевала историческую золотую медаль на дистанции 100 м брассом, установив очередной рекорд страны, а затем завоевала серебро на дистанции 50 м брассом.