Сегодня снова обсудят ограничение избирательного права, за заседанием Конституционной комиссии можно будет следить онлайн

По словам председателя Конституционной комиссии Хендрика Йоханнеса Терраса, между первым и вторым чтением законопроекта должно пройти не менее трех месяцев, и комиссия хочет использовать это время для обсуждения поправки с представителями разных сфер. „На сегодняшнем заседании члены Конституционной Ассамблеи дадут уомиссии обзор того, как формировалось положение Конституции Эстонии о избирательном праве жителей, которое мы хотим изменить. Мы также выслушаем позицию правительства по законопроекту“, - сказал он.

На открытое заседание комиссии, которое начнется в 11:15, приглашены члены Конституционной Ассамблеи Лия Хянни и Юри Адамс, глава публичной службы Министерства юстиции Иллимар Пярнамяги и советник Марико Йыэорг-Юрченко. Заседание можно будет смотреть в прямом эфире на сайте Рийгикогу, его запись позже будет доступна на YouTube-канале Рийгикогу.

В начале ноября 61 член Рийгикогу инициировал законопроект о внесении изменений в Конституцию Эстонской Республики, согласно которому участвовать в местных выборах смогут граждане Эстонии и лица без гражданства, а также граждане Европейского Союза и стран НАТО. Законопроектом предусмотрено, что условия и порядок внесения лиц без гражданства и иностранцев, имеющих право голоса, в списки избирателей, определяются законом.

В настоящее время, помимо граждан Эстонии и ЕС, участвовать в выборах могут иностранцы, проживающие в Эстонии на основании долгосрочного вида на жительство, которым в день выборов исполнилось 16 лет и постоянное место жительства которых находится в соответствующем городе или волости.

По мнению инициаторов законопроекта, поправка даст право голоса гражданам стран, которые разделяют демократические ценности с Эстонским государством и имеют общие интересы в сфере безопасности, а также проживающим в Эстонии лицам без гражданства, у которых нет обязательств ни перед какой другой страной.