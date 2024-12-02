Сегодня снова обсудят ограничение избирательного права, за заседанием Конституционной комиссии можно будет следить онлайн
Конституционная комиссия Рийгикогу обсудит сегодня на открытом заседании вместе с членами Конституционной Ассамблеи принятый в первом чтении проект внесения изменений в конституцию, целью которого является ограничение избирательных прав граждан третьих стран, проживающих в Эстонии, на местных выборах, за заседанием можно будет наблюдать в прямом эфире.
По словам председателя Конституционной комиссии Хендрика Йоханнеса Терраса, между первым и вторым чтением законопроекта должно пройти не менее трех месяцев, и комиссия хочет использовать это время для обсуждения поправки с представителями разных сфер. „На сегодняшнем заседании члены Конституционной Ассамблеи дадут уомиссии обзор того, как формировалось положение Конституции Эстонии о избирательном праве жителей, которое мы хотим изменить. Мы также выслушаем позицию правительства по законопроекту“, - сказал он.
На открытое заседание комиссии, которое начнется в 11:15, приглашены члены Конституционной Ассамблеи Лия Хянни и Юри Адамс, глава публичной службы Министерства юстиции Иллимар Пярнамяги и советник Марико Йыэорг-Юрченко. Заседание можно будет смотреть в прямом эфире на сайте Рийгикогу, его запись позже будет доступна на YouTube-канале Рийгикогу.
В начале ноября 61 член Рийгикогу инициировал законопроект о внесении изменений в Конституцию Эстонской Республики, согласно которому участвовать в местных выборах смогут граждане Эстонии и лица без гражданства, а также граждане Европейского Союза и стран НАТО. Законопроектом предусмотрено, что условия и порядок внесения лиц без гражданства и иностранцев, имеющих право голоса, в списки избирателей, определяются законом.
В настоящее время, помимо граждан Эстонии и ЕС, участвовать в выборах могут иностранцы, проживающие в Эстонии на основании долгосрочного вида на жительство, которым в день выборов исполнилось 16 лет и постоянное место жительства которых находится в соответствующем городе или волости.
По мнению инициаторов законопроекта, поправка даст право голоса гражданам стран, которые разделяют демократические ценности с Эстонским государством и имеют общие интересы в сфере безопасности, а также проживающим в Эстонии лицам без гражданства, у которых нет обязательств ни перед какой другой страной.
Рийгикогу обсудит проект внесения поправок в Конституцию в трех чтениях, с интервалом не менее трех месяцев между первым и вторым чтениями и не менее одного месяца между вторым и третьим. Проект прошел первое чтение 20 ноября, а предложения о внесении в него изменений можно внести до 20 января. Порядок внесения поправок в Конституцию решится в третьем чтении.