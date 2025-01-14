Калькуляторы Транспортного департамента и MTA дают разную информацию о величине автоналога

Сумму налога на моторные транспортные средства, который начал действовать с начала 2025 года можно рассчитывать с помощью калькуляторов как Транспортного департамента, так и Налогово-таможенного департамента. Однако если в обе системы ввести один и тот же регистрационный номер, то результаты могут отличаться, пишет Ärileht.