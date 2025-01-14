14.01.2025, 08:55
Калькуляторы Транспортного департамента и MTA дают разную информацию о величине автоналога(12)
ФОТО: Delfi Meedia
Сумму налога на моторные транспортные средства, который начал действовать с начала 2025 года можно рассчитывать с помощью калькуляторов как Транспортного департамента, так и Налогово-таможенного департамента. Однако если в обе системы ввести один и тот же регистрационный номер, то результаты могут отличаться, пишет Ärileht.
Согласно действующему с 1 января Закону о налоге на моторные транспортные средства, сумма налога на каждое транспортное средство рассчитывается индивидуально. Сумма налога для транспортных средств различных категорий определяется на основе базовой части, выбросов CO2 и массы.
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