Читатель спрашивает: поможет ли автоналог избавиться от автохлама во дворах?

„А что делать, если у меня на даче дедушкин „Москвич“, который десятилетиями ржавеет на заднем дворе, с него тоже возьмут автоналог?“, – спрашивает читатель.

Ответ звучит так: если эту машину временно исключили или временно приостановили регистрационную запись, то платить годовой автоналог не надо. Однако если запись восстановили, то и налог начинает действовать.

Налогово-таможенный департамент, который как раз взимает годовой транспортный налог, приводит такой пример: если транспортное средство временно исключено из дорожно-транспортного регистра 25 декабря 2024 года, а запись восстановлена 20 января 2025 года, то налог на механическое транспортное средство будет применён к транспортному средству не за весь налоговый период, а на 20 дней меньше, то есть с 21 января до конца года.

Также глава отдела регистрации транспортных средств Транспортного департамента Мяртен Сурва напоминает, что c изменениями в законе о дорожном движении с начала года вступил в силу новый пункт: LS § 77 ч. 11 .

Он гласит, что если машину исключили из регистра, то ее можно сдать на утилизацию. Если такая машина стоит на чужом участке, то владелец этой земли может сдать автомобиль на утилизацию даже без согласия владельца машины.

Также напомним, что, если ваша машина пропала или была разрушена незаконно, то с 1 января 2025 года вы сможете бесплатно снять ее с учета, если у нее приостановлена регистрация. Это не будет стоить вам денег до конца 2025 года. Но с 2026 года за снятие такой машины с учета придется заплатить 15 евро, а с 2027 года эта процедура будет стоить уже 800 евро.