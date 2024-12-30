Кто будет платить автоналог при долгосрочной аренде машины: пользователь или фирма?

Автоналог состоит из двух частей: годового транспортного налога и единовременного сбора за регистрацию. Оба этих налога привязаны к конкретному автомобилю.

Если компания сдает автомобили в аренду и указана их владельцем в регистре, то она и платит автоналог. Однако компания может включить этот налог в стоимость аренды, тогда он становится частью цены услуги и облагается НСО. Как именно распределять налог – по месяцам или сразу – решает сама компания.

С другой стороны, если автомобиль находится в распоряжении ответственного пользователя (подробнее об ответственном пользователе читайте по ссылке ), например, по договору лизинга, то автоналог оплачивает именно ответственный пользователь.

Теперь о Mobire – компании, предоставляющей услуги долгосрочной аренды автомобилей на срок от 12 до 60 месяцев. По договорам полной аренды компания будет работать так:

Плата за регистрацию

Если договор заключен с 1 января 2025 года – регистрационный сбор включен в стоимость аренды, то есть он уже будет заложен в вашу ежемесячную плату. Фактически вы оплачиваете налог, но он включен в общую сумму аренды, и отдельно беспокоиться об этом не нужно.

Если договор заключен до 31 декабря 2024 года – регистрационный сбор не распространяется, то есть платить не нужно.

Ежегодный налог

В договорах аренды, заключенных с 1 января 2025 года , ежегодный налог включен в стоимость, и клиенту не нужно беспокоиться об этом.

Для договоров аренды, заключенных до 31 декабря 2024 года, ежегодный налог на транспортное средство добавляется отдельно в виде единого счета один раз в календарном году. День оплаты ежегодного налога – 15 декабря. Mobire выставляет счет на полную сумму налога одним счетом. Оплата может быть произведена либо единовременно, либо по желанию частями.