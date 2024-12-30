Кто будет платить автоналог при долгосрочной аренде машины: пользователь или фирма?
С 1 января в Эстонии вступит в силу автоналог. Кто будет платить годовой налог и регистрационный сбор за аренду с полным спектром услуг? Например, при использовании поставщика услуг Mobire.
Автоналог состоит из двух частей: годового транспортного налога и единовременного сбора за регистрацию. Оба этих налога привязаны к конкретному автомобилю.
Если компания сдает автомобили в аренду и указана их владельцем в регистре, то она и платит автоналог. Однако компания может включить этот налог в стоимость аренды, тогда он становится частью цены услуги и облагается НСО. Как именно распределять налог – по месяцам или сразу – решает сама компания.
С другой стороны, если автомобиль находится в распоряжении ответственного пользователя (подробнее об ответственном пользователе читайте по ссылке), например, по договору лизинга, то автоналог оплачивает именно ответственный пользователь.
Теперь о Mobire – компании, предоставляющей услуги долгосрочной аренды автомобилей на срок от 12 до 60 месяцев. По договорам полной аренды компания будет работать так:
Плата за регистрацию
Если договор заключен с 1 января 2025 года – регистрационный сбор включен в стоимость аренды, то есть он уже будет заложен в вашу ежемесячную плату. Фактически вы оплачиваете налог, но он включен в общую сумму аренды, и отдельно беспокоиться об этом не нужно.
Если договор заключен до 31 декабря 2024 года – регистрационный сбор не распространяется, то есть платить не нужно.
Ежегодный налог
В договорах аренды, заключенных с 1 января 2025 года, ежегодный налог включен в стоимость, и клиенту не нужно беспокоиться об этом.
Для договоров аренды, заключенных до 31 декабря 2024 года, ежегодный налог на транспортное средство добавляется отдельно в виде единого счета один раз в календарном году. День оплаты ежегодного налога – 15 декабря. Mobire выставляет счет на полную сумму налога одним счетом. Оплата может быть произведена либо единовременно, либо по желанию частями.
Таким образом, ответ таков: да, автоналог включен в стоимость услуги полной аренды. Клиенты, заключившие договор до конца 2024 года, оплачивают ежегодный налог на транспортное средство единовременным платежным счетом. Клиенты, заключившие договор с 1 января 2025 года, оплачивают ежегодный налог пропорционально в составе ежемесячного платежа.