Экономика
10.01.2025, 14:30

Посмотрите, сколько автоналога вы должны заплатить! На сайте MTA теперь можно посмотреть окончательную сумму

 
Теперь каждый может посмотреть, сколько ему нужно заплатить автоналога.
Теперь каждый может посмотреть, сколько ему нужно заплатить автоналога.
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

В среде самообслуживания Налогово-таможенного департамента Эстонии появилась возможность загрузить извещение об автоналоге за 2025 год.

Налогово-таможенный департамент выдает налоговое извещение об уплате налога на механическое транспортное средство лицу, являющемуся собственником или ответственным пользователем транспортного средства по состоянию на 1 января.

Налоговое извещение выдается департаментом в системе электронных услуг не позднее 15 февраля. Налогоплательщики также могут увидеть процесс расчета налога. Автомобильный налог следует уплатить двумя частями в течение года: половину суммы налога — до 15 июня, а оставшуюся сумму — до 15 декабря. При желании можно оплатить всю сумму налога единовременно до 15 июня.

Самый простой способ оплатить механическое транспортное средство — через e-MTA.

Сумма, внесенная до наступления срока оплаты, будет зачислена на счет предоплаты, откуда будет автоматически вычтена для покрытия налогов рано утром следующего за сроком оплаты дня. Обязательства с одинаковым сроком погашения погашаются со счета предоплаты в порядке их возникновения.

На неуплаченную к установленному сроку сумму налога начисляется пеня в размере 0,06% в день. Департамент имеет право инициировать принудительное исполнение.

Налоговое извещение

Сумма налога индивидуальна

Сумма налога на каждое транспортное средство индивидуальна. Налог на транспортные средства разных категорий формируется из различных показателей (базовая часть, доля СО2 и часть, рассчитанная исходя из полной массы).

Если транспортное средство регистрируют в дорожно-транспортном регистре впервые в течение налогового периода (года), то также возникает обязательство по оплате налога на транспортное средство, но по меньшей ставке. В этом случае налог рассчитывается пропорционально дням, оставшимся до конца текущего года, а налоговое уведомление выдается в течение 15 рабочих дней после регистрации транспортного средства в дорожно-транспортном регистре.

Автомобильный налог по сути является налогом на имущество и налогом на окружающую среду, отмечается на сайте Налогово-таможенного департамента. Использование транспортных средств сопровождается существенным негативным внешним воздействием (производственное загрязнение, выбросы, пробки и др.). Поэтому основанием для налогообложения является влияние механических транспортных средств на окружающую среду – специальный выброс CO2 и масса.

Автомобильный налог поступает в государственный бюджет.

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