Посмотрите, сколько автоналога вы должны заплатить! На сайте MTA теперь можно посмотреть окончательную сумму

Налогово-таможенный департамент выдает налоговое извещение об уплате налога на механическое транспортное средство лицу, являющемуся собственником или ответственным пользователем транспортного средства по состоянию на 1 января.

Налоговое извещение выдается департаментом в системе электронных услуг не позднее 15 февраля. Налогоплательщики также могут увидеть процесс расчета налога. Автомобильный налог следует уплатить двумя частями в течение года: половину суммы налога — до 15 июня, а оставшуюся сумму — до 15 декабря. При желании можно оплатить всю сумму налога единовременно до 15 июня.

Самый простой способ оплатить механическое транспортное средство — через e-MTA.

Сумма, внесенная до наступления срока оплаты, будет зачислена на счет предоплаты, откуда будет автоматически вычтена для покрытия налогов рано утром следующего за сроком оплаты дня. Обязательства с одинаковым сроком погашения погашаются со счета предоплаты в порядке их возникновения.

На неуплаченную к установленному сроку сумму налога начисляется пеня в размере 0,06% в день. Департамент имеет право инициировать принудительное исполнение.

Сумма налога индивидуальна

Сумма налога на каждое транспортное средство индивидуальна. Налог на транспортные средства разных категорий формируется из различных показателей (базовая часть, доля СО 2 и часть, рассчитанная исходя из полной массы).

Если транспортное средство регистрируют в дорожно-транспортном регистре впервые в течение налогового периода (года), то также возникает обязательство по оплате налога на транспортное средство, но по меньшей ставке. В этом случае налог рассчитывается пропорционально дням, оставшимся до конца текущего года, а налоговое уведомление выдается в течение 15 рабочих дней после регистрации транспортного средства в дорожно-транспортном регистре.