Новости Эстонии
04.01.2025, 16:07

Люди с инвалидностью вместо освобождения от автоналога получат компенсации. Читайте, кому, сколько и когда выплатят

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Для получения компенсации не нужно подавать отдельное заявление
Для получения компенсации не нужно подавать отдельное заявление
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Освобождение от автоналога для людей с определенной степенью нарушения здоровья и автомобилей, переоборудованных для их нужд, не предусмотрено. Однако, вместе с Законом об автоналоге на были внесены изменения в Закон о социальных пособиях для людей с инвалидностью, сообщает Департамент социального страхования.

Эти изменения направлены на предоставление единовременной дополнительной выплаты и увеличение социальных пособий для наиболее уязвимых групп с 1 июня 2025 года.

Кто и как сможет получить единовременную компенсацию?

В первом квартале 2025 года будет выплачена единовременная компенсация для смягчения финансового воздействия нового налога на людей с степенью нарушения здоровья. Суммы компенсации зависят от степени:

  • 95 евро — для детей с тяжелой степенью нарушения здоровья или детей, получающих пособие по редким заболеваниям;

  • 142 евро — для детей с глубокой степенью нарушения здоровья;

  • 60 евро — для взрослых трудоспособного возраста с тяжёлой степенью нарушения здоровья;

  • 250 евро — для взрослых трудоспособного возраста с глубокой степенью нарушения здоровья.

Как получить единовременное пособие?

Для получения компенсации не нужно подавать отдельное заявление. Департамент социального страхования автоматически выплатит пособие всем детям и трудоспособным лицам, у которых по состоянию на 1 января 2025 года установлена степень нарушения здоровья (тяжёлая или глубокая) или выплачивается пособие на ребёнка с редким заболеванием.

Какие пособия будут увеличены?

С 1 июня 2025 года будут увеличены социальные пособия для людей с степенью нарушения здоровья. Это сделано для смягчения влияния роста цен и нового налога на транспортные средства.

  • Пособие для детей с тяжёлой степенью нарушения здоровья или редкими заболеваниями увеличится с 161,09 евро до 180 евро.

  • Пособие для детей с глубокой степенью нарушения здоровья увеличится с 241,64 евро до 270 евро.

  • Пособие для трудоспособных взрослых с тяжёлой степенью нарушения здоровья увеличится с 34,78–49,09 евро до 50 евро.

  • Пособие для трудоспособных взрослых с глубокой степенью нарушения здоровья увеличится с 43,47–53,70 евро до 100 евро.

Также будет произведено округление пособий до целых сумм для детей и взрослых с средней степенью нарушения здоровья и для всех пожилых людей. Это сделано для упрощения понимания и расчёта пособий.

Повышение пособий коснется только владельцев автомобилей?

Нет, увеличение пособий на 2025 год не связано с наличием автомобиля. Поддержка будет предоставляться всем людям с инвалидностью, независимо от того, владеют ли они транспортным средством или нет.

Общий объём финансирования на повышение пособий для людей с определенной степенью нарушения здоровья составляет 5,3 миллиона евро ежегодно.

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