Люди с инвалидностью вместо освобождения от автоналога получат компенсации. Читайте, кому, сколько и когда выплатят(12)
Освобождение от автоналога для людей с определенной степенью нарушения здоровья и автомобилей, переоборудованных для их нужд, не предусмотрено. Однако, вместе с Законом об автоналоге на были внесены изменения в Закон о социальных пособиях для людей с инвалидностью, сообщает Департамент социального страхования.
Эти изменения направлены на предоставление единовременной дополнительной выплаты и увеличение социальных пособий для наиболее уязвимых групп с 1 июня 2025 года.
Кто и как сможет получить единовременную компенсацию?
В первом квартале 2025 года будет выплачена единовременная компенсация для смягчения финансового воздействия нового налога на людей с степенью нарушения здоровья. Суммы компенсации зависят от степени:
95 евро — для детей с тяжелой степенью нарушения здоровья или детей, получающих пособие по редким заболеваниям;
142 евро — для детей с глубокой степенью нарушения здоровья;
60 евро — для взрослых трудоспособного возраста с тяжёлой степенью нарушения здоровья;
250 евро — для взрослых трудоспособного возраста с глубокой степенью нарушения здоровья.
Как получить единовременное пособие?
Для получения компенсации не нужно подавать отдельное заявление. Департамент социального страхования автоматически выплатит пособие всем детям и трудоспособным лицам, у которых по состоянию на 1 января 2025 года установлена степень нарушения здоровья (тяжёлая или глубокая) или выплачивается пособие на ребёнка с редким заболеванием.
Какие пособия будут увеличены?
С 1 июня 2025 года будут увеличены социальные пособия для людей с степенью нарушения здоровья. Это сделано для смягчения влияния роста цен и нового налога на транспортные средства.
Пособие для детей с тяжёлой степенью нарушения здоровья или редкими заболеваниями увеличится с 161,09 евро до 180 евро.
Пособие для детей с глубокой степенью нарушения здоровья увеличится с 241,64 евро до 270 евро.
Пособие для трудоспособных взрослых с тяжёлой степенью нарушения здоровья увеличится с 34,78–49,09 евро до 50 евро.
Пособие для трудоспособных взрослых с глубокой степенью нарушения здоровья увеличится с 43,47–53,70 евро до 100 евро.
Также будет произведено округление пособий до целых сумм для детей и взрослых с средней степенью нарушения здоровья и для всех пожилых людей. Это сделано для упрощения понимания и расчёта пособий.
Повышение пособий коснется только владельцев автомобилей?
Нет, увеличение пособий на 2025 год не связано с наличием автомобиля. Поддержка будет предоставляться всем людям с инвалидностью, независимо от того, владеют ли они транспортным средством или нет.
Общий объём финансирования на повышение пособий для людей с определенной степенью нарушения здоровья составляет 5,3 миллиона евро ежегодно.