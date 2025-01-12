Обещание Урмаса Рейнсалу: „автоналог является временным“(58)
Председатель партии Isamaa Урмас Рейнсалу сказал, что налог на механическое транспортное средство является временным и будет отменен, как только его партия придет к власти.
„Я могу дать людям надежду. Живите в Эстонии сегодня исходя из того, что этот автоналог является временным налогом. Не принимайте долгосрочных финансовых решений, исходящих из того, что этот налог останется висеть в воздухе. Одним из первых действий, которое мы предпримем, когда Isamaa однажды возьмет на себя ответственность за управление страной, будет отмена автоналога“, — заявил Рейнсалу в пятницу утром в утренней передаче на радио Kuku.
Об этом же сказал вчера новоиспеченный член Isamaa Антс Фрош. „В этом году жители Эстонии в результате продавленного правительством повышения налогов потеряют одну месячную зарплату. Нам нужна экономическая политика, которая выведет Эстонию из рецессии и не будет основываться на доведении людей до нищеты через налогообложение. В дополнение к заявлению о вступлении в Isamaa я также обеими руками подписываю обещание партии отменить налог на автомобили в качестве первого шага после прихода партии к власти“, — сказал Фрош на состоявшейся в четверг пресс-конференции, где было объявлено о том, что он и Хенн Пыллуаас присоединяются к отечественникам.
Выдача извещений уже началась
Тем временем Налогово-таможенный департамент уже начал выдачу налоговых извещений об уплате налога на механическое транспортное средство лицу, являющемуся собственником или ответственным пользователем транспортного средства по состоянию на 1 января.
Налоговое извещение выдается департаментом в системе электронных услуг не позднее 15 февраля. Налогоплательщики также могут увидеть процесс расчета налога. Автомобильный налог следует уплатить двумя частями в течение года: половину суммы налога — до 15 июня, а оставшуюся сумму — до 15 декабря. При желании можно оплатить всю сумму налога единовременно до 15 июня.
Самый простой способ оплатить механическое транспортное средство — через e-MTA.
Сумма, внесенная до наступления срока оплаты, будет зачислена на счет предоплаты, откуда будет автоматически вычтена для покрытия налогов рано утром следующего за сроком оплаты дня. Обязательства с одинаковым сроком погашения погашаются со счета предоплаты в порядке их возникновения.