В самообслуживании EMTA уже доступна сумма вашего автоналога! Можно ли разделить оплату на месячные платежи и что грозит должникам?

При желании человек может ежемесячно перечислять транспортный налог на счет предоплаты Налогово-таможенного департамента (МТА). Для этого в интернет-банке можно оформить постоянное платежное поручение и каждый месяц перечислять определенную сумму. Важно обеспечить, чтобы к сроку уплаты налога, то есть 16 июня и 15 декабря 2025 года, на счете авансовых платежей была необходимая сумма, которую МТА автоматически перечисляет в покрытие налогового обязательства.

Неуплата транспортного налога влечет за собой те же последствия, что и неисполнение других налоговых обязательств. Непосредственно перед наступлением срока уплаты налогового обязательства MTA отправляет налогоплательщику напоминание, обычно по электронной почте или посредством текстового сообщения. Если налогоплательщик не отвечает на напоминание и налоговое обязательство не уплачено в срок, налоговая инспекция составляет административный акт или приказ об уплате налогового долга. Он отправляется в среду электронных услуг e-MTA, и мы информируем об этом налогоплательщика.

Приказ содержит предупреждение о принудительном исполнении. Это значит, что если налогоплательщик не погасит или не переоформит задолженность в указанный срок, МТА имеет право начать взыскание налоговой задолженности. Обычно на погашение долга дается 10 дней. Это означает, что если налогоплательщик не погасит или не переоформит задолженность в течение этого срока, то через 10 дней после вручения документа МТА приступит к исполнению.

МТА имеет различные права по взысканию налоговой задолженности – например, право наложить арест на банковский счет, имущество, обратиться к судебному исполнителю для продолжения исполнительного производства по взысканию и т.д. Установка запрещающих знаков на имущество в случае неуплаты транспортного налога означает внесение записи в дорожный регистр, в этом случае должнику запрещается совершать сделки с имуществом без согласия МТА.

Больше о транспортном налоге читайте по ССЫЛКЕ.

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