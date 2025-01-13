Меэлис Теллискиви: владельцам старых недорогих внедорожников будет тяжело

По словам Теллискиви, в начавшемся году продать старый внедорожник стоимостью пару тысяч, будет, конечно тяжело, учитывая то, что плата за регистрацию будет очень высокой из-за класса автомобиля. Вместо этого, скорее всего, люди будут ездить на таком автомобиле то тех пор, пока он работает, прогнозирует руководитель AMTEL.

Однако, по мнению, Теллискиви, продажи автомобилей в первом квартале должны поддержать на плаву крупные компании и государственные предприятия.

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В самообслуживании MTA уже доступна сумма вашего автоналога

При желании человек может ежемесячно перечислять транспортный налог на счет предоплаты Налогово-таможенного департамента (МТА). Для этого в интернет-банке можно оформить постоянное платежное поручение и каждый месяц перечислять определенную сумму. Важно обеспечить, чтобы к сроку уплаты налога, то есть 16 июня и 15 декабря 2025 года, на счете авансовых платежей была необходимая сумма, которую МТА автоматически перечисляет в покрытие налогового обязательства.

Неуплата транспортного налога влечет за собой те же последствия, что и неисполнение других налоговых обязательств. Непосредственно перед наступлением срока уплаты налогового обязательства MTA отправляет налогоплательщику напоминание, обычно по электронной почте или посредством текстового сообщения. Если налогоплательщик не отвечает на напоминание и налоговое обязательство не уплачено в срок, налоговая инспекция составляет административный акт или постановление об уплате налогового долга. Он отправляется в среду электронных услуг e-MTA, и налоговый департамент информирует об этом налогоплательщика.