Поблекшее сияние Олимпиады. Почему города не хотят принимать крупнейшее в мире спортивное мероприятие

Битва за олимпийское золото всегда ведется ожесточенно, а вот конкуренция за проведение самих игр уже далеко не такая острая, как десятилетия назад. Наибольший интерес к праву проведения Олимпиады вспыхнул в 2004 году - тогда заявки подали 12 городов-кандидатов. Победила Мекка Олимпийских игр – Афины. Позже это привело к финансовому кризису в Греции, а интерес к проведению снизился, в основном из-за роста затрат, пишет Rus.delfi.lv. Международный олимпийский комитет (МОК) намерен восстановить былой престиж игр в глазах принимающих городов. Какой у него план?