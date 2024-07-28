Поблекшее сияние Олимпиады. Почему города не хотят принимать крупнейшее в мире спортивное мероприятие(7)
Битва за олимпийское золото всегда ведется ожесточенно, а вот конкуренция за проведение самих игр уже далеко не такая острая, как десятилетия назад. Наибольший интерес к праву проведения Олимпиады вспыхнул в 2004 году - тогда заявки подали 12 городов-кандидатов. Победила Мекка Олимпийских игр – Афины. Позже это привело к финансовому кризису в Греции, а интерес к проведению снизился, в основном из-за роста затрат, пишет Rus.delfi.lv. Международный олимпийский комитет (МОК) намерен восстановить былой престиж игр в глазах принимающих городов. Какой у него план?
Открытие летних Олимпийских игр в Париже вызвало очень противоречие реакции: одни восторгались необычностью (впервые мероприятие проводилось не на стадионе, а на воде), другие жаловались на отсутствие вау-эффекта (Игры проводятся в условиях экономичного бюджета), третьи сообщали, что после Игр в Сочи-2014 (одни из самых дорогих в истории) — вообще, не хотят ничего смотреть, разуверовавшись в главном олимпийском лозунге „О спорт, ты мир!“