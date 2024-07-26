Работники пятизвездочного отеля, в котором живет делегация МОК, объявили забастовку

Сотрудники пятизвездочного Hôtel du Collectionneur потребовали повышения заработной платы, поскольку этого не происходило последние семь лет, пишет Sports.ru.

Работники собрались в холле отеля с плакатами „Нет 13-му месяцу, нет Олимпиаде!“, „Роскошный отель, нищенская зарплата“ и „Верните нам наши социальные льготы“.

Французский профсоюз CGT сообщил, что за эксклюзивное использование здания отеля Международный олимпийский комитет (МОК) заплатил 22 миллиона евро.

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