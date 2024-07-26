Курам на смех: в Олимпийской деревне под Парижем — дефицит яиц

В частности, как пишет газета L’Équipe, участники соревнований заявили, что яиц и жареного мяса, которые подавали в среду за завтраком в олимпийской столовой, хватило не всем.

Представитель компании Sodexo Live!, выигравшей тендер на организацию питания в Олимпийской деревне, признал, что на некоторые продукты случился „очень высокий спрос“, и пообещал увеличить объемы поставок, „чтобы удовлетворить потребности спортсменов“.

За время проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в столовой Олимпийской деревни будет подано в общей сложности порядка 13 млн завтраков, обедов и ужинов.

„Изначально запланированные объемы было предложено пересмотреть в сторону увеличения“, — подтвердил представитель сети супермаркетов Carrefour, которая отвечает за поставку в Олимпийскую деревню свежего провианта.

Обеспечение продовольствием 15 тыс. спортсменов, съехавшихся из 208 стран и территорий, а также сопровождающих их групп поддержки, членов официальных делегаций и волонтеров — колоссальная задача.

Спортсменам предложен выбор из шести основных кулинарных направлений (французская, азиатская, афро-карибская кухня и пр.), в общей сложности насчитывающих порядка 500 различных блюд, призванных удовлетворить самые разные гастрономические вкусы.

Питание олимпийцев во время парижских Игр было спланировано в соответствии со строжайшими нормами качества. Задача была поставлена так, чтобы предложенное спортсменам меню оставляло вдвое меньший углеродный след, чем всё съеденное на лондонской Олимпиаде 2012 года — и на его разработку ушло почти четыре года.

В итоге треть всех закупленных продуктов питания будет иметь растительное происхождение, а все закупленные для Олимпийской деревни мясо, молоко и яйца будут местного, французского производства.

При этом четверть всех ингредиентов поставят фермерские хозяйства, расположенные в радиусе не более 250 км от Парижа. 20% продовольствия сертифицированы как „органические“, то есть натуральные, произведенные без „химии“, продукты.

Кроме того, в Олимпийской деревне установлено 200 автоматов по продаже воды, соков и газированных напитков. При этом работать они будут только с многоразовой тарой, что позволит избежать гигантского объема пластиковых отходов.