„Главное — следить за собой“. Кто из российских спортсменов едет на Олимпиаду и что их там ждет?

Участвовать в Играх россияне и белорусы могут только как „индивидуальные нейтральные атлеты“. Это значит — никаких соревнований, где выступают сборные (волейбол, баскетбол и так далее), полный запрет на любую государственную символику, пропуск церемонии открытия и закрытия Олимпиады. Выходить на соревнования спортсмены могут только в однотонной форме.

Такой связью может считаться воинское звание или, например, выступления за связанный с Минобороны спортивный клуб ЦСКА. И то, и другое — распространенные практики в российском спорте.

Киев и его союзники на Западе выступали за то, чтобы россиян ни в каком виде не было и на Олимпиаде. Международный олимпийский комитет (МОК) решил иначе, не желая дискриминировать спортсменов „по паспорту“, но предложил строгие критерии допуска. Главный из них — политический. На практике это значит, что спортсмены, которых МОК и федерации готовы в теории видеть на Играх, не должны были ни в каком виде поддерживать вторжение в Украину или иметь связи с вооруженными силами.

Все изменило военное вторжение в Украину. После февраля 2022 года большинство мировых федераций отказали россиянам и белорусам (последним из-за того, что Беларусь позволила России использовать свою территорию как плацдарм для нападения) в участии в своих соревнованиях. Лишь немногие допускали спортсменов под нейтральным флагом.

Все эти барьеры, тем не менее, не мешали России отправлять на Олимпиады сотни человек. В последних зимних Играх-2022 в Пекине участвовали больше 200 россиян. На последнюю летнюю Олимпиаду в Токио приехало больше 300 российских спортсменов.

Олимпиада -2024 в Париже станет четвертыми подряд Играми без российского флага. Проблемы у сборной России начались задолго до полномасштабной войны в Украине — после допингового скандала. С 2018 года спортсмены ездили на соревнования как „олимпийские атлеты из России“ или от „команды Олимпийского комитета России“. Таким статусом были очень недовольны российские политики, а сами спортсмены для допуска должны были проходить строгую антидопинговую проверку.

Представители некоторых видов спорта и не имели возможности отобраться на Олимпийские игры, так как по-прежнему не могут выступать на соревнованиях, где распределяются путевки. Другие — например, большинство пловцов, спортивные и художественные гимнасты, прыгуны в воду, фехтовальщики — отказались даже пытаться выполнить критерии МОК. Например, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала россиян, которые все-таки поедут на игры, „командой бомжей без флага, гимна и болельщиков“.

В списке допущенных изначально были и другие фамилии. Например, комиссия МОК допустила на игры 14 российских борцов и дзюдоистов. Представителям этих видов спорта удалось завоевать даже больше олимпийских лицензий, но вот фильтр допуска прошли не все из них. В частности, на Игры не пригласили никого из лидеров команд. После этого российские федерации борьбы и дзюдо объявили, что тогда вообще не поедут на Олимпиаду, назвав такие условия „неспортивными“ и „унизительными“.

Так или иначе, судя по всему, МОК не принял эти замечания во внимание и пригласил обоих спортсменов на Игры.

К возражениям украинской стороны прилагались и ссылки. Например, на видео в инстаграме, которое лайкнула Бладцева: на нем сняты соревнования в зале, который украшен буквой Z — символом, который используют сторонники вторжения в Украину. Коровашкова же украинские чиновники обвинили в связях с ЦСКА.

Национальный олимпийский комитет и министерство спорта Украины выражали недовольство по поводу двух спортсменов из итогового списка — Бладцевой и Коровашкова. Спортивные чиновники даже отправили в МОК письмо о том, что те не соответствуют критериям допуска.

„Главное — следить за собой. Ничего нигде не публиковать, не лайкать лишний раз, не говорить ни о чем. Не скажу, что меня это никак не задевает. [Но] даже если будут что‑то публиковать насчет того, что как‑то что‑то незаслуженно, все равно хочется участвовать“, — так свои планы на Олимпиаду в разговоре с „Матч ТВ“ описала прыгунья на батуте Бладцева.

Пройти отбор на Олимпиаду по спортивному принципу и одновременно выполнить эти критерии смогли 15 спортсменов с российским паспортом в пяти видах спорта. Вот их список:

Как отмечает российское издание Sports, 15 человек — самая маленькая в истории делегация России/СССР на летних Играх с участием этих стран. Меньше было только на Олимпиаде в Лондоне в 1908 году — тогда из Российской империи приехали шестеро спортсменов. Впрочем, если руководствоваться правилами МОК, то тех, кто поедет в Париж сейчас, и вовсе нельзя считать отдельной делегацией.

У кого есть шансы на медали?

Самая большая команда россиян на Олимпиаде — теннисисты, и именно у них больше всего шансов увезти из Парижа медали. Международная теннисная федерация была одной из немногих спортивных организаций, которая с самого начала российского вторжения не стала отстранять россиян и белорусов, позволив им выступать под нейтральным флагом. Даже организаторы Уимблдона (один из главных теннисных турниров), которые в 2022 году не допустили теннисистов из России и Беларуси до участия, в итоге отказались от этой практики.

Среди мужчин главный претендент на медали — Даниил Медведев. Сейчас в рейтинге теннисистов-мужчин он занимает пятое место (хотя в прошлом был и первой ракеткой мира). В 2021 году он выиграл US Open — один из турниров „Большого шлема“. Всего у него 20 побед на крупных турнирах. Правда, Олимпийские игры в этом году проходят на грунте — нелюбимом покрытии Медведева. На нем он выигрывал турнир лишь однажды.

В Париже Медведев сыграет сразу в трех разрядах — мужском одиночном, мужском парном и миксте. Его партнершей по миксту станет Мирра Андреева — восходящая звезда тенниса. Свою взрослую карьеру 17-летняя россиянка начала только в прошлом году, но уже успела несколько раз дойти до поздних стадий крупнейших турниров. На турнире „Ролан Гаррос“ в Париже в июне этого года она дошла до полуфинала. Теннисные соревнования на Олимпиаде пройдут на том же стадионе.

Удачно выступить в Париже в теории может и 20-летняя Диана Шнайдер. За неделю до старта Игр она победила на турнире в Будапеште — как раз на грунте — и вошла в топ-25 мирового рейтинга.