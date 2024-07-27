Режиссер открытия ОИ-2024: „Мы все разные, но при этом едины – главный смысл церемонии“

„Еще утром в день открытия мы не знали, что придет дополнительный гость – этот дождь. Все стояли под дождем. Мы все разные, но при этом мы едины – в этом и был главный смысл церемонии.

10 дней назад нам сказали, что в день открытия будет солнце. Гарантированно хорошая погода. Я не синоптик, хотя в последнее время уже чувствую себя им. Мы получили четыре разных прогноза, причем спрашивали не только французских метеорологов, но и специалистов из соседних стран. Мы видели прогнозы из Великобритании, США. Это чтобы вы понимали, что мы проделали серьезную работу.

Небольшой шанс дождя был. К сожалению, мы оказались под облачной зоной. Мы не могли предотвратить сам дождь и невольно задумались, что раз так – сможем ли мы провести церемонию без изменений?

Нам пришлось адаптировать некоторые номера к погоде, решая буквально на бегу, как защитить артистов на крышах города. Мы отказались от выступлений на крутых крышах, так как там было скользко и опасно. Наши артисты выступали только на плоских крышах, количество танцоров и музыкантов сократили до минимума.

То же касается и оркестра: музыкальные инструменты и дождь несовместимы.

Несколько месяцев мы работали над конфигурацией лодок. Дождь случался и на репетициях, а это значит, что уровень воды в Сене повышается. Нам же нужно было, чтобы несколько тысяч людей на 85 лодках находились в нужной точке реки с опозданием максимум на 5 секунд.

Я хочу поблагодарить всех артистов за то, что они потрясающе сделали свою работу. Ни один не испугался, не остановился в ходе выступления. Они проявили удивительную смелость. Особенно Селин Дион, которая пела на Эйфелевой башне. Очень ей за это благодарен“, – сказал художественный руководитель церемонии открытия Олимпиады-2024 Тома Жолли.

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