АНОНС ДНЯ | ОИ-2024: в Париже будут разыграны первые медали, за которые поборются эстонские спортсмены

На арену Олимпийских игр-2024 выходят эстонские спортсмены

В 11:00 начинаются индивидуальные соревнования по женской шпаге, где Эстонию будет представлять Нелли Дифферт. Наша спортсменка встретится в 1/16 финала с Кан Ён Ми (Южная Корея), а сам поединок запланирован на 12:15.

В 12:45 начнутся предварительные заплывы на дистанции 400 метров вольным стилем, где нашу страну будет представлять Крегор Цирк. Пловец будет участвовать во втором заплыве и поплывет по пятой дорожке. Только 8 лучших в квалификации выходят в финал. Остальные выбывают.

В 13:30 начнутся предварительные заезды в академической гребле (четверки парные). Эстонию на этих соревнованиях будут представлять Тыну Эндрексон, Аллар Рая, Йоханн Поолак, Михаил Куштейн, Уку Сийм Тиммуск (резерв). Наша четверка будет участвовать во втором заезде. Первые 2 места в каждом заезде выходят в финал A. Остальные выходят в утешительные заезды.

Первые медали и еще раз медали

Первые медалисты определятся в стрельбе, где состоится финал в дисциплине „микст“. Начало в 11:30.

В 12:00 состоится женский финал в синхронных прыжках с трехметрового трамплина, где выступят 8 дуэтов.

Свои медали разыграют и в шоссейном велоспорте, так как в 15:30 начнутся индивидуальные гонки с раздельного старта у мужчин и женщин.

В 17:00 начнутся соревнования по дзюдо, где спортсмены определят сильнейших в весовых категориях до 48 килограммов (женщины) и до 60 килограммов (мужчины).

Также определятся олимпийские чемпионы в мужском турнире по регби-7. В одном полуфинале сыграют ЮАР и Франция (16:30), а в другом Фиджи и Австралия (17:00).

Помимо финалов в плавание на дистанции 400 метров вольным стилем (у мужчин и женщин), также состоятся финалы в мужской и женской эстафетах 4х100 метров вольным стилем.

Но и этом еще не все. Также состоятся соревнования по скейтборду, где мужчины определят сильнейших в дисциплине „стрит“.

А что нас ждет еще?