ОЛИМПИАДА-2024 | От культовых мест до гендерного паритета - что делает эти Олимпийские игры такими особенными?
Олимпийские игры в Париже официально стартуют сегодня (а на деле соревнования уже идут), и они обещают стать поистине волшебными. От знаковых мест проведения до первых в истории Игр, где будет обеспечен гендерный паритет — отличительные черты Парижа-2024. Так что же именно выделяет эту Олимпиаду среди всех предыдущих Игр?
И если завоевание олимпийской медали кажется недостаточно захватывающим событием, то в этом году для каждого спортсмена, поднявшегося на олимпийский пьедестал, будет предусмотрен особый сюрприз. Каждый обладатель бронзовой, серебряной или золотой медали получит уникальную частичку Эйфелевой башни. В центре каждой медали шестиугольной формы, украшенной логотипом Игр, будет находиться оригинальный кусочек железа, изготовленного из самого культового сооружения Парижа. На оборотной стороне медали изображена адаптация возрождения Игр с изображением богини победы Ники.