ОЛИМПИАДА-2024 | От культовых мест до гендерного паритета - что делает эти Олимпийские игры такими особенными?

Олимпийские игры в Париже официально стартуют сегодня (а на деле соревнования уже идут), и они обещают стать поистине волшебными. От знаковых мест проведения до первых в истории Игр, где будет обеспечен гендерный паритет — отличительные черты Парижа-2024. Так что же именно выделяет эту Олимпиаду среди всех предыдущих Игр?