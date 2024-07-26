ВСЕ ПОДРОБНОСТИ | Дождь, Зидан, лазерное шоу и воздушный шар. Какой была церемония открытия Летних Олимпийских игр-2024
33-и Олимпийские игры в Париже открыты. Об этом возвестил президент Франции Эмманюэль Макрон. В нашем онлайн-блоге RusDelfi все подробности церемонии, а также впечатления наших корреспондентов от промозглого, но все же невероятно теплого Парижа.
Церемонию открытия Олимпийских игр 2024 года можно назвать самой оригинальной и необычной, она стартовала на воде, команды разместились в катерах, а театральные и эстрадные номера пытался смазать дождь. Казалось, впечатление от супероригинального сценария французов будет смазано, но эстафета Олимпийского огня (а в ней участвовали Зидан, Надаль, Тони Паркер и другие звезды спорта) и последующий его полет на воздушном шаре были абсолютно невероятными. Все подробности - включая фото эстонских спортсменов в дождевиках - в нашем онлайн-блоге.
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До церемонии:
Несколько интересных фактов о церемонии открытия:
В церемонии примут участие спортсмены, которые представят 206 национальных олимпийских комитетов, около 120 глав государств, суверенов и глав правительств.
Ожидается, что церемонию открытия по телевидению по всему миру будут смотреть сотни миллионов зрителей.
Ожидается, что вживую за церемонией открытия будут наблюдать 300 000 человек, а по всему городу будут установлены восемьдесят гигантских экранов, и динамики позволят всем желающим насладиться волшебной атмосферой этого шоу, которое распространится по всей французской столице.
Старт 6-километрового „шествия“ начнется у моста Аустерлиц. Каждый метр „шествия“ будут сопровождать артисты, акробаты или какие-то другие элементы шоу.
Спортсмены с борта судна смогут увидеть ряд объектов Игр, включая арену „Площадь Согласия“, Эспланаду Дома инвалидов, Гран-Пале и, наконец, Йенский мост, где парад завершится перед финалом церемонии на Трокадеро.
На каждой лодке будут установлены камеры и специальное оборудование, благодаря чему зрители смогут увидеть эмоции всех атлетов.
Суперзвезды Селин Дион и Леди Гага вместе с Эдит Пиаф исполнят песню „La Vie en Rose“.
Имя того, кто зажжет олимпийский огонь, будет держаться в секрете до последней минуты. Предполагается, что впервые эту ответственную роль доверят двум спортсменам - мужчине и женщине.
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