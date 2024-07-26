ВСЕ ПОДРОБНОСТИ | Дождь, Зидан, лазерное шоу и воздушный шар. Какой была церемония открытия Летних Олимпийских игр-2024

Церемонию открытия Олимпийских игр 2024 года можно назвать самой оригинальной и необычной, она стартовала на воде, команды разместились в катерах, а театральные и эстрадные номера пытался смазать дождь. Казалось, впечатление от супероригинального сценария французов будет смазано, но эстафета Олимпийского огня (а в ней участвовали Зидан, Надаль, Тони Паркер и другие звезды спорта) и последующий его полет на воздушном шаре были абсолютно невероятными. Все подробности - включая фото эстонских спортсменов в дождевиках - в нашем онлайн-блоге.