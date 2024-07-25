Эстонские спортсмены обживаются в олимпийской деревне, где нет кондиционеров и картошки фри
Олимпийские игры в Париже официально откроются в пятницу, а первые эстонские спортсмены уже оценили условия проживания в олимпийской деревне.
Парижская Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа, и Эстонию на ней представят 25 спортсменов. Это самая маленькая делегация с момента восстановления независимости Эстонии.
Особенности Олимпийской деревни
Олимпийскую деревню возводили с нуля и строили 7 лет. Поэтому ее называют главной олимпийской стройкой, так как на стадионы потратили меньше (новых постоянных арен появилось всего две). Строитльство деревни обошлось Парижу в 1,85 миллиарда долларов.
Объект расположился на севере города, в 9 километрах от центра. Деревня заняла участок в 52 гектара между районами Сент-Уэн, Сен-Дени и Иль-Сен-Дени. Раньше здесь находились промышленные пустоши. Районы считались бедными и криминальными, но олимпийское наследие должно изменить положение дел. Деревня с ее инфраструктурой — это вклад в развитие города. В 2025 году треть квартир будет продана, часть предназначена для государственного жилья, а остальные станут сдавать в аренду, пишет „Спорт-Экспресс“.
Организаторы уверяют, что у спортсменов не будет проблем с доступом на спортивные объекты. Путь на тренировку составит примерно 20 минут, а в места проведения соревнований — менее 30.
Всего комплекс состоит из 82 зданий. На территории есть вместительный ресторан на 3200 мест, передвижные точки питания, магазины, парикмахерские, тренажерные залы, круглосуточный госпиталь, полицейский участок, почтовое отделение и даже детский сад. За месяц деревня планирует принять 14 500 спортсменов, тренеров и представителей делегаций, а во время Паралимпиады ждут 8 тысяч гостей.
Символическое открытие деревни состоялось в конце февраля этого года, когда комнаты в комплексе еще не были обставлены. На том мероприятии президент Франции Эммануэль Макро пообещал искупаться в Сене, но до сих пор свое слово не сдержал.
В этой деревне не будут проживать те атлеты, чьи старты проходят далеко за пределами Парижа. На Таити (остров в Тихом океане входит в составе Французской полинезии), где состоятся соревнования по серфингу, любители поймать волну остановятся на круизном лайнере. Также жилье организуют в Лилле, Марселе и Шатору.
Условия проживания: нет кондиционеров и картошки фри
В апартаментах могут разместиться максимум восемь спортсменов, по четыре атлета на ванную комнату. Двухместные номера имеют минимальную площадь 12 кв. метров, одноместные для глав делегаций — 9 кв. метров.
Всего в комплексе 3000 квартир и 7200 комнат. При строительстве делали серьезный упор на экологичность. Так, например, для возведения зданий использовали низкоуглеродный бетон, а небольшие постройки сделаны из дерева.
Спать спортсмены будут на картонных антисекс-кроватях (как и в Токио три года назад). А вот отсутствие кондиционеров, что тоже сделано в пользу экологии, сильно напрягает руководителей делегаций. Как сообщает France24, олимпийские делегации заказали около 2500 переносных установок для охлаждения воздуха.
Организаторы советуют держать закрытыми жалюзи. Плюс в каждой комнате должны быть вентиляторы. Но с другой техникой сложнее. В номерах нет холодильников, телевизоров и кофемашины. Но каждая делегация может заказать себе необходимое дополнительное оборудование из представленного каталога.
Помимо картонных кроватей и вентиляторов, у каждого спортсмена будет: матрас (его можно выбрать разной жесткости), прикроватную тумбочку с запирающимся ящиком, радиочасы, лампу для чтения, стул, пуфик, журнальный столик, штангу для вешалок. Постельное белье будут менять раз в четыре дня, полотенца — раз в два дня.
В качестве питания организаторы обещают подавать блюда французской, азиатской, афро-карибской и мировой кухни. Но не будет популярной во многих странах картошки фри. Дело в безопасности, так как использование фритюрниц в закрытых помещениях создает угрозу пожара. Будет отдельное меню и для вегетарианцев, но тоже с ограничениями. Так, решено было отказаться от авокадо, потому что у него дорогая и неэкологичная доставка.
Не найдется в ресторане деревни и местных деликатесов: фуа-гра, говядины по-бургундски. Зато всегда можно достать свежий, теплый хлеб - в комплексе имеется собственная булочная.
Не обделят спортсменов и уже ставшими традиционными олимпийскими презервативами: их количество будет около 300 тысяч (в деревне будет проживать не более 14 500 участников).
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