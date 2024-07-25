Эстонские спортсмены обживаются в олимпийской деревне, где нет кондиционеров и картошки фри

Парижская Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа, и Эстонию на ней представят 25 спортсменов. Это самая маленькая делегация с момента восстановления независимости Эстонии.

Особенности Олимпийской деревни

Олимпийскую деревню возводили с нуля и строили 7 лет. Поэтому ее называют главной олимпийской стройкой, так как на стадионы потратили меньше (новых постоянных арен появилось всего две). Строитльство деревни обошлось Парижу в 1,85 миллиарда долларов.

Объект расположился на севере города, в 9 километрах от центра. Деревня заняла участок в 52 гектара между районами Сент-Уэн, Сен-Дени и Иль-Сен-Дени. Раньше здесь находились промышленные пустоши. Районы считались бедными и криминальными, но олимпийское наследие должно изменить положение дел. Деревня с ее инфраструктурой — это вклад в развитие города. В 2025 году треть квартир будет продана, часть предназначена для государственного жилья, а остальные станут сдавать в аренду, пишет „Спорт-Экспресс“.

Организаторы уверяют, что у спортсменов не будет проблем с доступом на спортивные объекты. Путь на тренировку составит примерно 20 минут, а в места проведения соревнований — менее 30.

Всего комплекс состоит из 82 зданий. На территории есть вместительный ресторан на 3200 мест, передвижные точки питания, магазины, парикмахерские, тренажерные залы, круглосуточный госпиталь, полицейский участок, почтовое отделение и даже детский сад. За месяц деревня планирует принять 14 500 спортсменов, тренеров и представителей делегаций, а во время Паралимпиады ждут 8 тысяч гостей.

Символическое открытие деревни состоялось в конце февраля этого года, когда комнаты в комплексе еще не были обставлены. На том мероприятии президент Франции Эммануэль Макро пообещал искупаться в Сене, но до сих пор свое слово не сдержал.