ВСЕ МЕДАЛИ ОЛИМПИАДЫ | Италия победила в волейболе, а США в баскетболе
XXXIII Олимпийские игры в Париже официально стартовали. Все медали вы можете найти здесь.
11 августа
Легкая атлетика
Женщины
Марафон
1. Сифан Хассан (Нидерланды)
2. Тигист Ассефа (Эфиопия)
3. Хеллен Обири (Кения)
Гандбол
Мужчины
1. Дания
2. Германия
3. Испания
Водное поло
Мужчины
1. Сербия
2. Хорватия
3. США
Тяжелая атлетика
Женщины, свыше 81 кг
1. Ли Вэньвэнь (Китай)
2. Пак Хе Чжон (Южная Корея)
3. Эмили Кэмпбелл (Великобритания)
Баскетбол
Женщины
1. США
2. Франция
3. Австралия
Вольная борьба
Мужчины, до 65 кг
1. Котаро Киеока (Япония)
2. Рахман Амузад Халили (Иран)
3. Ислам Дудаев (Албания)
3. Себастьян Ривера (Пуэрто-Рико)
Мужчины, до 97 кг
1. Ахмед Тажудинов (Бахрейн)
2. Гиви Мачарашвили (Грузия)
3. Магомедхан Магомедов (Азербайджан)
3. Амирали Азарпира (Иран)
Женщины, до 76 кг
1. Юка Кагами (Япония)
2. Кеннеди Блейдс (США)
3. Татьяна Рентерия (Колумбия)
3. Милайми де ла Каридад Марин Потрилье (Куба)
Современное пятиборье
Женщины
1. Мишель Гуляш (Венгрия)
2. Элоди Клувель (Франция)
3. Сон Сын Мин (Южная Корея)
Волейбол
Женщины, финал
1. Италия
2. США
3. Бразилия
Велотрек
Мужчины, кейрин
1. Харри Лаврейсен (Нидерланды)
2. Мэттью Ричардсон (Австралия)
3. Мэттью Глэтцер (Австралия)
Женщины, спринт
1. Эллесс Эндрюс (Новая Зеландия)
2. Леа Фридрих (Германия)
3. Эмма Финукейн (Великобритания)
Женщины, омниум
1. Дженнифер Валенте (США)
2. Дарья Пикулик (Польша)
3. Элли Уолластон (Новая Зеландия)
10 августа
Легкая атлетика
Мужчины
Марафон
1. Тамират Тола (Эфиопия)
2. Башир Абди (Бельгия)
3. Бенсон Кипруто (Кения)
Прыжки в высоту
1. Хэмиш Керр (Новая Зеландия)
2. Шелби Макьюэн (США)
3. Мутаз Баршим (Катар)
800 м
1. Эммануэль Ваньоньи (Кения)
2. Марко Ароп (Канада)
3. Джамель Седжати (Алжир)
5000 м
1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия)
2. Рональд Квемои (Кения)
3. Грант Фишер (США)
Эстафета 4х400 м
1. США
2. Ботсвана
3. Великобритания
Женщины
Метание копья
1. Харука Китагути (Япония)
2. Джо-Ане ван Дайк (ЮАР)
3. Никола Огродникова (Чехия)
100 м с/б
1. Масаи Расселл (США)
2. Сирена Самба-Майела (Франция)
3. Джасмин Камачо-Куинн (Пуэрто-Рико)
1500 м
1. Фейт Кипьегон (Кения)
2. Джессика Халл (Австралия)
3. Джорджия Белл (Великобритания)
Эстафета 4х400 м
1. США
2. Нидерланды
3. Великобритания
Гольф
Женщины
1. Лидия Ко (Новая Зеландия)
2. Эстер Хензелайт (Германия)
3. Линь Сиюй (Китай)
Гандбол
Женщины
1. Норвегия
2. Франция
3. Дания
Настольный теннис
Женщины, командный разряд
1. Китай
2. Япония
3. Южная Корея
Водное поло
Женщины
1. Испания
2. Австралия
3. Нидерланды
Баскетбол
Мужчины
1. США
2. Франция
3. Сербия
Тяжелая атлетика
Мужчины, до 102 кг
1. Лю Хуаньхуа (Китай)
2. Акбар Джураев (Узбекистан)
3. Евгений Тихонцов (Беларусь)
Женщины, до 81 кг
1. Сольфрид Коанда (Норвегия)
2. Сара Ахмед (Египет)
3. Нейси Дахомес (Эквадор)
Мужчины, свыше 102 кг
Лаша Талахадзе (Грузия)
2. Вараздат Лалаян (Армения)
3. Гор Минасян (Бахрейн)
Скалолазание
Женщины, трудность
1. Янья Гарнбрет (Словения)
2. Брук Рабуту (США)
3. Джессика Пильц (Австрия)
Гребной спринт
Женщины, байдарки-одиночки, 500 м
1. Лиза Кэррингтон (Новая Зеландия)
2. Тамара Чипеш (Венгрия)
3. Эмма Йоргенсен (Дания)
Мужчины, байдарки-одиночки, 1000 м
1. Йосеф Достал (Чехия)
2. Адам Варга (Венгрия)
3. Балинт Копас (Венгрия)
Женщины, каноэ-одиночки, 200 м
1. Кэти Винсент (Канада)
2. Невин Харрисон (США)
3. Ярислейдис Сирило (Куба)
Волейбол
Мужчины
1. Франция
2. Польша
3. США
Женщины
3. Бразилия
Художественная гимнастика
Групповое многоборье
1. Китай
2. Израиль
3. Италия
Прыжки в воду
Мужчины, вышка, 10 м
1. Цао Юань (Китай)
2. Рикуто Тамаи (Япония)
3. Ноа Уильямс (Великобритания)
Футбол
Женщины
1. США
2. Бразилия
3. Германия
Современное пятиборье
Мужчины
1. Ахмед Эль-Генди (Египет)
2. Тайшу Сато (Япония)
3. Джорджио Малан (Италия)
Велотрек
Мужчины, мэдисон
1. Португалия
2. Италия
3. Дания
Вольная борьба
Мужчины, до 74 кг
1. Разамбек Жамалов (Узбекистан)
2. Даичи Такатани (Япония)
3. Чермен Валиев (Албания)
3. Кайл Дэйк (США)
Мужчины, до 125 кг
1. Гено Петриашвили (Грузия)
2. Амир Хоссейн Заре (Иран)
3. Георгий Мешвилдишвили (Азербайджан)
3. Таха Акгюль (Турция)
Женщины, до 62 кг
1. Сакура Мотоки (Япония)
2. Ирина Коляденко (Украина)
3. Грейс Якоб Буллен (Норвегия)
3. Айсылу Тынынбекова (Кыргызстан)
Синхронное плавание
Дуэты, произвольная программа
1. Ван Цяньи – Ван Люи (Китай)
2. Кейт Шортман – Изабель Торп (Великобритания)
3. Брегье де Брауэр – Нортье де Брауэр (Нидерланды)
Пляжный волейбол
1. Давид Оман / Йонатан Хелльвиг (Швеция)
2. Нильс Элерс / Клеменс Виклер (Германия)
3. Андерс Моль / Кристиан Серум (Норвегия)
Брейкинг
Мужчины
1. Фил Визард (Канада)
2. Дэни Данн (Франция)
3. Виктор (США)
Тхэквондо
Мужчины, свыше 80 кг
1. Ариан Салими (Иран)
2. Кэйден Каннингем (Великобритания)
3. Рафаэль Альба (Куба)
3. Шейк Саллах Сиссе (Кот-д’Ивуар)
Женщины, свыше 67 кг
1. Альтея Лорен (Франция)
2. Светлана Осипова (Узбекистан)
3. Дабин Ли (Южная Корея)
3. Нафия Куш Айдын (Турция)
Бокс
Финалы
Женщины, до 57 кг
1. Линь Юйтин (Тайвань)
2. Юлия Шеремета (Польша)
3. Нести Петесио (Филиппины)
3. Эзра Йылдыз Караман (Турция)
Мужчины, до 57 кг
1. Абдумалик Халоков (Узбекистан)
2. Мунарбек Сейитбек Уулу (Кыргызстан)
3. Чарли Сеньор (Австралия)
3. Хавьер Диас (Болгария)
Женщины, до 75 кг
1. Ли Цянь (Китай)
2. Атейна Байлон (Панама)
3. Кейтлин Паркер (Австралия)
3. Синди Нгамба (сборная беженцев)
Мужчины, свыше 92 кг
1. Баходир Жалолов (Узбекистан)
2. Айюб Гадфа (Испания)
3. Нельви Тиафак (Германия)
3. Джамили-Дини Абуду (Франция)
9 августа
Марафонское плавание
Мужчины, 10 км
1. Криштоф Рашовски (Венгрия)
2. Оливер Клемет (Германия)
3. Давид Бетлехем (Венгрия)
Настольный теннис
Мужчины, командный разряд
1. Китай
2. Швеция
3. Франция
Парусный спорт
Мужчины, кайт
1. Валентин Бонтус (Австрия)
2. Тони Водишек (Словения)
3. Максимилиан Мадер (Сингапур)
Скалолазание
Мужчины, трудность
1. Тоби Робертс (Великобритания)
2. Сорато Анраку (Япония)
3. Якоб Шуберт (Австрия)
Гребной спринт
Женщины, каноэ-двойки, 500 м
1. Ксу Шисяо – Сунь Мэнъя (Китай)
2. Людмила Лузан – Анастасия Рыбачок (Украина)
3. Слоун Маккензи – Кэти Винсент (Канада)
Женщины, байдарки-двойки, 500 м
1. Лиза Кэррингтон – Алисия Хоскин (Новая Зеландия)
2. Тамара Ципеш – Алида Гашо (Венгрия)
3. Паулина Пашек – Джуль Хейк (Германия)
3. Ноэми Папп – Сара Фойт (Германия)
Мужчины, байдарки-двойки, 500 м
1. Макс Лемке – Якоб Шопф (Германия)
2. Шандор Тотка – Бенце Надаш (Венгрия)
3. Жан ван дер Вестейзен – Том Грин (Австралия)
Мужчины, каноэ-одиночки, 1000 м
1. Мартин Фукса (Чехия)
2. Изакиас Кейрос (Бразилия)
3. Сергей Тарновский (Молдова)
Хоккей на траве
Женщины
1. Нидерланды
2. Китай
3. Аргентина
Художественная гимнастика
Женщины, личное многоборье
1. Дарья Варфоломеев (Германия)
2. Боряна Калейн (Болгария)
3. София Раффаэли (Италия)
Прыжки в воду
Женщины, трамплин, 3 м
1. Чэнь Ивэнь (Китай)
2. Мэддисон Кини (Австралия)
3. Чан Яни (Китай)
Тяжелая атлетика
Мужчины, до 89 кг
1. Карлос Насар (Болгария)
2. Йейсон Лопес (Колумбия)
3. Антонио Пиццолато (Италия)
Женщины, до 71 кг
1. Оливия Ривз (США)
2. Мари Лейвис Санчес (Колумбия)
3. Анджи Паола Паласиос Дахомес (Эквадор)
Футбол
Женщины
3. Германия
Мужчины
1. Испания
2. Франция
Волейбол
Мужчины
3. США
Велотрек
Мужчины, спринт
1. Харри Лаврейсен (Нидерланды)
2. Мэттью Ричардсон (Австралия)
3. Джек Карлин (Великобритания)
Женщины, мэдисон
1. Кьяра Консонни – Виттория Гваццини (Италия)
2. Элинор Баркер – Ниа Эванс (Великобритания)
3. Майке ван дер Дейн – Лиза ван Белле (Нидерланды)
Вольная борьба
Женщины, до 57 кг
1. Цугуми Сакураи (Япония)
2. Анастасия Никита (Молдова)
3. Хелен Марулис (США)
3. Хун Кэсинь (Китай)
Мужчины, до 57 кг
1. Реи Хигути (Япония)
2. Спенсер Ричард Ли (США)
3. Гуломджон Абдуллаев (Узбекистан)
3. Аман Аман (Индия)
Мужчины, до 86 кг
1. Магомед Рамазанов (Болгария)
2. Хассан Яздани (Иран)
3. Даурен Куруглиев (Греция)
3. Аарон Брукс (США)
Легкая атлетика
Мужчины
Эстафета 4x100 м
1. Канада
2. ЮАР
3. Великобритания
400 м с/б
1. Рай Бенджамин (США)
2. Карстен Вархольм (Норвегия)
3. Алисон дос Сантос (Бразилия)
Тройной прыжок
1. Хордан Алехандро Диас Фортун (Испания)
2. Педро Пичардо (Португалия)
3. Энди Диас Эрнандес (Италия)
Женщины
Эстафета 4x100 м
1. США
2. Великобритания
3. Германия
400 м
1. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика)
2. Сальва Эид Насер (Бахрейн)
3. Наталья Качмарек (Польша)
10 000 м
1. Беатрис Чебет (Кения)
2. Надя Баттоклетти (Италия)
3. Сифан Хассан (Нидерланды)
Толкание ядра
1. Йемиси Огунлейе (Германия)
2. Мэддисон-Ли Веше (Новая Зеландия)
3. Сун Цзяюань (Китай)
Семиборье
1. Нафиссату Тиам (Бельгия)
2. Катарина Джонсон-Томпсон (Великобритания)
3. Ноор Видтс (Бельгия)
Тхэквондо
Женщины, до 67 кг
1. Вивиана Мартон (Венгрия)
2. Александра Перишич (Сербия)
3. Кристина Тичаут (США)
3. Сара Шари (Бельгия)
Мужчины, до 80 кг
1. Фирас Катусси (Тунис)
2. Мехран Бархордари (Иран)
3. Симоне Алессио (Италия)
3. Эди Хрнич (Дания)
Пляжный волейбол
Женщины
Ана Патрисия Рамос и Эдуарда Сантос Лижбоа (Бразилия)
2. Мелисса Хумана-Паредес и Брэнди Уилкерсон (Канада)
3. Таня Хюберли и Нина Бетшарт (Швейцария)
Брейкинг
Женщины
1. Ами (Япония)
2. Ника (Литва)
3. 671 (Китай)
Бокс
Поединки за золото
Мужчины, до 71 кг
1. Асадхужа Муйдинхужаев (Узбекистан)
2. Марко Алонсо Верде Альварес (Мексика)
Женщины, до 50 кг
1. У Юй (Китай)
2. Бусе Наз Чакыроглу (Турция)
Мужчины до 92 кг
1. Лазизбек Муллажонов (Узбекистан)
Женщины, до 66 кг
1. Иман Хелиф (Алжир)
2. Ян Лю (Китай)
8 августа
Марафонское плавание
Женщины, 10 км
1. Шарон ван Раувендал (Нидерланды)
2. Моеша Джонсон (Австралия)
3. Джиневра Тадеуччи (Италия)
Парусный спорт
Микст, швертбот
1. Лара Вадлау – Лукас Мэр (Австрия)
2. Кейджу Окада – Михо Йошиока (Япония)
3. Антон Дальберг – Ловиса Карлссон (Швеция)
Микст, многокорпусник
1. Руджеро Тита – Катерина Марианна Банти (Италия)
2. Матео Махдалани – Эухения Боско (Аргентина)
3. Мика Уилкинсон – Эрика Доусон (Новая Зеландия)
Женщины, кайт
1. Элинор Олдридж (Великобритания)
2. Лорьян Ноло (Франция)
3. Аннелус Ламмертс (Нидерланды)
Мужчины, кайт
Старт перенесен на 9 августа.
Скалолазание
Мужчины, скорость
1. Ведрикк Леонардо (Индонезия)
2. У Пэн (Китай)
3. Сэм Уотсон (США)
Гребной спринт
Мужчины, каноэ-двойки, 500 м
1. Лю Хао – Цзи Бовэнь (Китай)
2. Габриэле Касадеи – Карло Таккини (Италия)
3. Хоан Антони Морено – Диего Домингес (Испания)
Женщины, байдарки-четверки, 500 м
1. Новая Зеландия
2. Германия
3. Венгрия
Мужчины, байдарки-четверки, 500 м
1. Германия
2. Австралия
3. Испания
Хоккей на траве
Мужчины
1. Нидерланды
2. Германия
3. Индия
Прыжки в воду
Мужчины, трамплин, 3 м
1. Се Сыи (Китай)
2. Ван Цзунъюань (Китай)
3. Осмар Олвера Ибарра (Мексика)
Тяжелая атлетика
Женщины, до 59 кг
1. Ло Шифан (Китай)
2. Мод Шаррон (Канада)
3. Ко Хсин Чунь (Тайвань)
Мужчины, до 73 кг
1. Ризки Джунианся (Индонезия)
2. Вирапхон Вичума (Таиланд)
3. Божидар Андреев (Болгария)
Футбол
Мужчины
После матча за бронзу
3. Марокко
Греко-римская борьба
До 67 кг
1. Саид Эсмаели Лайвеси (Иран)
2. Парвиз Насибов (Украина)
3. Луис Альберто Орта Санчес (Куба)
3. Хасрат Джафаров (Азербайджан)
До 87 кг
1. Семен Новиков (Болгария)
2. Алиреза Момадипиани (Иран)
3. Жан Беленюк (Украина)
3. Турпал Али Бисултанов (Дания)
Вольная борьба
Женщины, до 53 кг
1. Акари Фуджинами (Япония)
2. Лусия Епес (Эквадор)
3. Цой Хе Ген (КНДР)
3. Пан Цянью (Китай)
Велотрек
Женщины, кейрин
1. Эллесс Эндрюс (Новая Зеландия)
2. Хетти ван де Вау (Нидерланды)
3. Эмма Финукейн (Великобритания)
Мужчины, омниум
1. Бенжамен Тома (Франция)
2. Юри Лейтау (Португалия)
3. Фабио ван ден Боссхе (Бельгия)
Легкая атлетика
Женщины
Прыжки в длину
1. Тара Дэвис-Вудхолл (США)
2. Малайка Михамбо (Германия)
3. Жасмин Мур (США)
400 м с/б
1. Сидни Маклафлин-Леврон (США)
2. Анна Кокрелл (США)
3. Фемке Бол (Нидерланды)
Мужчины
Метание копья
1. Аршад Надим (Пакистан)
2. Нирадж Чопра (Индия)
3. Андерсон Питерс (Гренада)
200 м
1. Летсиле Тебого (Ботсвана)
2. Кеннет Беднарек (США)
3. Ноа Лайлс (США)
110 м с/б
1. Грант Холлоуэй (США)
2. Дэниэл Робертс (США)
3. Рашид Бродбелл (Ямайка)
Тхэквондо
Мужчины, до 68 кг
1. Улугбек Рашитов (Узбекистан)
2. Зейд Карим (Иордания)
3. Лян Юйшуай (Китай)
3. Эдивал Понтес (Бразилия)
Женщины, до 57 кг
1. Ким Ю Чжин (Южная Корея)
2. Нахид Киани (Иран)
3. Скайлар Парк (Канада)
3. Ализаде Кимия (Болгария)
Бокс
Поединки за бронзу
Мужчины, до 57 кг
3. Чарли Сениор (Австралия)
3. Хавьер Ибанес (Болгария)
Женщины, до 75 кг
3. Синди Нгамба (Сборная беженцев)
3. Кэтлин Паркер (Австралия)
Финалы
Мужчины, до 51 кг
1. Хасанбой Дусматов (Узбекистан)
2. Биллаль Беннам (Франция)
Женщины, до 54 кг
1. Чан Юань (Китай)
2. Хатидже Акбаш (Турция)
7 августа
Легкая атлетика
Спортивная ходьба
Марафон, смешанная эстафета
1. Альваро Мартин – Мария Перес (Испания)
2. Брайан Пинтадо – Гленда Морежон (Эквадор)
3. Ридиан Коули – Джемайма Монтаг (Австралия)
Парусный спорт
Женщины, швертбот
1. Марит Бауместер (Нидерланды)
2. Анне-Мари Риндом (Дания)
3. Лине Флем Хест (Норвегия)
Мужчины, швертбот
1. Мэтт Уирн (Австралия)
2. Павлос Контидис (Кипр)
3. Стефано Пескьера (Перу)
Микст, многокорпусник
Соревнования перенесены на завтра.
Микст, швертбот
Соревнования перенесены на завтра.
Скалолазание
Женщины, скорость
1. Александра Мирослав (Польша)
2. Дэн Лицзюань (Китай)
3. Александра Калуцкая (Польша)
Тяжелая атлетика
Мужчины, до 61 кг
1. Ли Фабинь (Китай)
2. Тирапонг Силачай (Таиланд)
3. Хэмптон Моррис (США)
Женщины, до 49 кг
1. Хоу Чжихуэй (Китай)
2. Михаэла Валентина Камбей (Румыния)
3. Суротана Кхамбао (Таиланда)
Скейтбординг
Мужчины, парк
1. Киган Палмер (Австралия)
2. Том Шаар (США)
3. Аугусто Акио (Бразилия)
Велотрек
Командная гонка преследования
Мужчины
1. Австралия
2. Великобритания
3. Италия
Женщины
1. США
2. Новая Зеландия
3. Великобритания
Легкая атлетика
Женщины
Прыжки с шестом
1. Нина Кеннеди (Австралия)
2. Кэти Мун (США)
3. Алиша Ньюмэн (Канада)
Мужчины
Диск
1. Роже Стона (Ямайка)
2. Миколас Алекна (Литва)
3. Мэттью Дэнни (Австралия)
400 м
1. Куинси Холл (США)
2. Мэттью Хадсон-Смит (Великобритания)
3. Музала Самуконга (Замбия)
3000 м с/п
1. Суфьян Эль-Баккали (Марокко)
2. Кеннет Рукс (США)
3. Абрахам Кибивот (Кения)
Синхронное плавание
Группы, акробатическая программа
1. Китай
2. США
3. Испания
Греко-римская борьба
До 77 кг
1. Нао Кусака (Япония)
2. Демеу Жадраев (Казахстан)
3. Малхас Амоян (Армения)
3. Акжол Махмудов (Кыргызстан)
До 97 кг
1. Мохаммадхади Сарави (Иран)
2. Артур Алексанян (Армения)
3. Узур Джузупбеков (Кыргызстан)
3. Габриэль Алехандро Росильо Кинделан (Куба)
Вольная борьба
Женщины, до 50 кг
1. Сара Энн Хилдебрандт (США)
2. Юснейлис Гусман Лопес (Куба)
3. Юи Сусаки (Япония)
3. Фэн Цзыци (Китай)
Тхэквондо
Женщины, до 49 кг
1. Панипак Вонгпаттанакит (Таиланд)
2. Го Цин (Китай)
3. Мобина Немадзаде (Иран)
3. Лена Стойкович (Хорватия)
Мужчины, до 58 кг
1. Пак Тхе Джун (Южная Корея)
2. Гашим Магомедов (Азербайджан)
3. Сирьян Раве (Франция)
3. Мохамед Халил Жендуби (Тунис)
Бокс
Мужчины, до 63,5 кг
Эрисланди Альварес (Куба)
2. Софьян Умиа (Франция)
3. Уайатт Сэнфорд (Канада)
3. Лаша Гурули (Грузия)
Мужчины, до 80 кг
Александр Хижняк (Украина)
2. Нурбек Рахатулы Оралбай (Казахстан)
3. Кристиан Хавьер Пиналес (Доминиканская Республика)
3. Арлен Лопес (Куба)
6 августа
Конный спорт
Личный конкур
1. Кристиан Кукук (Германия)
2. Стив Герда (Швейцария)
3. Майкел ван дер Влетен (Нидерланды)
Парусный спорт
Женщины, Лазер Радиал (ILCA 6)
15:43 – соревнования отложены
Мужчины. Лазер (ILCA 7)
16:43 – соревнования отложены
Прыжки в воду
Женщины, вышка, 10 м
1. Цюань Хунчань (Китай)
2. Чэнь Юйси (Китай)
3. Ким Ми Рэ (КНДР)
Скейтбординг
Женщины, парк
1. Ариса Трю (Австралия)
2. Кокона Хираки (Япония)
3. Скай Браун (Великобритания)
Греко-римская борьба
До 60 кг
1. Кенитиро Фумита (Япония)
2. Цао Лигуо (Китай)
3. Жоламан Шаршенбеков (Кыргызстан)
3. Ри Се Унг (КНДР)
До 130 кг
1. Михаин Лопес Нуньес (Куба)
2. Ясмани Акоста (Чили)
3. Амин Мирзазаде (Иран)
3. Мен Личжэ (Китай)
Вольная борьба
Женщины, до 68 кг
1. Амит Элор (США)
2. Мээрим Жуманазарова (Кыргызстан)
3. Нонока Одзаки (Япония)
3. Бусе Тосун Чавушоглу (Турция)
Легкая атлетика
Женщины
Молот
1. Кэмрин Роджерс (Канада)
2. Аннет Эчикунвоке (США)
3. Чжао Цзе (Китай)
3000 м, стипль-чез
1. Уинфред Яви (Бахрейн)
2. Перут Чемутаи (Уганда)
3. Фейт Черотич (Кения)
200 м
1. Габриэль Томас (США)
2. Жюльен Альфред (Сент-Люсия)
3. Бриттани Браун (США)
Мужчины
Прыжки в длину
1. Милтиадис Тентоглу (Греция)
2. Уэйн Пиннок (Ямайка)
3. Маттиа Фурлани (Италия)
1500 м
1. Коул Хокер (США)
2. Джош Керр (Великобритания)
3. Яред Нугусе (США)
Велотрек
Мужчины, командный спринт
1. Нидерланды
2. Великобритания
3. Австралия
Бокс
Женщины, до 60 кг
1. Келли Харрингтон (Ирландия)
2. Ян Вэнь Лу (Китай)
3. Беатрис Ясмин Суарис Феррейра (Бразилия)
3. У Ши-и (Тайвань)
5 августа
Триатлон
Смешанная эстафета
1. Германия
2. США
3. Великобритания
Стрельба
Мужчины, скорострельный пистолет, 25 м
1. Ли Юэхун (Китай)
2. Чхо Ен Чэ (Южная Корея)
3. Ван Синьцзе (Китай)
Микст, скит
1. Италия
2. США
3. Китай
Бадминтон
Женщины, одиночный турнир
1. Ан Се Ен (Южная Корея)
2. Хэ Бин Цзяо (Китай)
3. Грегория Тунджунг (Индонезия)
Мужчины, одиночный турнир
1. Виктор Аксельсен (Дания)
2. Кунлавут Витидсарн (Таиланд)
3. Ли Зий Цзя (Малайзия)
Спортивная гимнастика
Мужчины, брусья
1. Цзоу Цзинюань (Китай)
2. Илья Ковтун (Украина)
3. Синносуке Ока (Япония)
Женщины, бревно
1. Аличе Д’Амато (Италия)
2. Чжоу Яцинь (Китай)
3. Манила Эспозито (Италия)
Мужчины, перекладина
1. Синносуке Ока (Япония)
2. Анхель Барахас (Колумбия)
3. Чжан Бохэн (Китай)
3. Тан Ча-Хун (Тайвань)
Женщины, вольные упражнения
1. Ребека Андраде (Бразилия)
2. Симона Байлс (США)
3. Джордан Чайлз (США)
Гребной слалом
Женщины, экстрим-слалом
1. Ноэми Фокс (Австралия)
2. Анжэли Хуг (Франция)
3. Кимберли Вудс (Великобритания)
Мужчины, экстрим-слалом
1. Финн Бутчер (Новая Зеландия)
2. Джозеф Кларк (Великобритания)
3. Ноа Хегге (Германия)
Легкая атлетика
Мужчины, прыжки с шестом
1. Арман Дюплантис (Швеция)
2. Сэм Кендрикс (США)
3. Эммануил Каралис (Греция)
Женщины, метание диска
1. Валари Оллман (США)
2. Фэн Бинь (Китай)
3. Сандра Элкашевич (Хорватия)
Женщины, 5000 м
1. Беатрис Чебет (Кения)
3. Сифан Хасан (Нидерланды)
3. Надя Баттоклетти (Италия)
Женщины, 800 м
1. Кили Ходжкинсон (Великобритания)
2. Тсиге Дугума (Эфиопия)
3. Мэри Мораа (Кения)
Велотрек
Женщины, командный спринт
1. Великобритания
2. Новая Зеландия
3. Германия
Баскетбол 3x3
Женщины
1. Германия
2. Испания
3. США
Мужчины
Нидерланды
Франция
Литва
Серфинг
Мужчины
23:46
Женщины
0:27 (6 августа)
4 августа
Гольф
Мужчины
1. Скотти Шеффлер (США)
2. Томми Флитвуд (Великобритания)
3. Хидеки Мацуяма (Япония)
Конный спорт
Личная выездка
1. Джессика фон Бредов-Верндль (Германия)
2. Изабель Верт (Германия)
3. Шарлотт Фрай (Великобритания)
Теннис
Одиночный разряд, мужчины
1. Новак Джокович (Сербия)
2. Карлос Алькарас (Испания)
3. Лоренцо Музетти (Италия)
Парный разряд, женщины
1. Сара Эррани – Жасмин Паолини (Италия)
2. Мирра Андреева – Диана Шнайдер (Россия)
3. Кристина Букша – Сара Соррибес-Тормо (Испания)
Велоспорт на шоссе
Женщины, групповая гонка
1. Кристен Фолкнер (США)
2. Марианна Вос (Нидерланды)
3. Лотте Копецки (Бельгия)
Настольный теннис
Мужчины, одиночный разряд
1. Фань Чжэньдун (Китай)
2. Трульс Мерегорд (Швеция)
3. Феликс Лебрен (Франция)
Стрельба из лука
Мужчины, индивидуальное первенство
1. Ким У Чжин (Южная Корея)
2. Брэйди Эллисон (США)
3. Ли У Сок (Южная Корея)
Спортивная гимнастика
Мужчины
Кольца
1. Лю Ян (Китай)
2. Цзоу Цзинюань (Китай)
3. Элефтериос Петруниас (Греция)
Опорный прыжок
1. Карлос Эдриель Юло (Филиппины)
2. Артур Давтян (Армения)
3. Харри Хепуорт (Великобритания)
Женщины
Брусья
1. Кайлия Немур (Алжир)
2. Цю Циюань (Китай)
3. Суниса Ли (США)
Стрельба
Женщины, скит
1. Франсиска Кроветто (Чили)
2. Эмбер Раттер (Великобритания)
3. Остен Смит (США)
Бадминтон
Мужчины, парный разряд
1. Ли Ян – Ван Чи-Лин (Тайвань)
2. Лян Вэйкэн – Ван Чан (Китай)
3. Аарон Чиа – Со Вуи Ик (Малайзия)
Бокс
Поединки за бронзу
Женщины
До 54 кг
3. Панг Холми (КНДР)
3. Им Э Чжи (Республика Корея)
Мужчины
До 51 кг
3. Юниор Алькантар Рейес (Доминиканская Республика)
3. Давид де Пина (Кабо-Верде)
До 63,5 кг
3. Уайатт Сэнфорд (Канада)
3. Лаша Гурули (Грузия)
До 80 кг
3. Кристиан Хавьер Пиналес (Доминиканская Республика)
3. Арлен Лопес Кардона (Куба)
До 92 кг
3. Энмануэль Рейес Пла (Испания)
3. Давлат Болтаев (Таджикистан)
Плавание
Женщины
50 м, вольный стиль
1. Сара Шестрем (Швеция)
2. Мэг Харрис (Австралия)
3. Чжан Юйфэй (Китай)
Комбинированная эстафета 4×100 м
1. США
2. Австралия
3. Китай
Мужчины
1500 м, вольный стиль
1. Бобби Финк (США)
2. Грегорио Пальтриньери (Италия)
3. Дэниел Виффен (Ирландия)
Комбинированная эстафета 4×100 м
1. Китай
2. США
3. Франция
Легкая атлетика
Женщины
Прыжки в высоту
1. Ярослава Магучих (Украина)
2. Никола Олислагерс (Австралия)
3. Элинор Паттерсон (Австралия)
3. Ирина Геращенко (Украина)
Мужчины
Метание молота
1. Итан Катцберг (Канада)
2. Бенце Халаш (Венгрия)
3. Михаил Кохан (Украина)
100 м
1. Ноа Лайлс (США)
2. Кишан Томпсон (Ямайка)
3. Фред Керли (США)
Фехтование
Мужчины, командная рапира
1. Япония
2. Италия
3. Франция
3 авугста
Стрельба
Женщины, пистолет, 25 м
1. Ян Чжи Ин (Южная Корея)
2. Камиль Еджеевски (Франция)
3. Вероника Майор (Венгрия)
Мужчины, скит
1. Винсент Хэнкок (США)
2. Коннер Линн Принс (США)
3. Ли Мэн Юань (Тайвань)
Конный спорт
Командная выездка
1. Германия
2. Дания
3. Великобритания
Академическая гребля
Женщины, одиночки
1. Каролин Флорейн (Нидерланды)
2. Эмма Твигг (Новая Зеландия)
3. Виктория Сенкуте (Литва)
Мужчины, одиночки
1. Оливер Цайдлер (Германия)
2. Евгений Золотой (Беларусь)
3. Симон ван Дорп (Нидерланды)
Женщины, восьмерки
1. Румыния
2. Канада
3. Великобритания
Мужчины, восьмерки
1. Великобритания
2. Нидерланды
3. США
Велоспорт
Велошоссе, групповая гонка
1. Ремко Эвенепул (Бельгия)
2. Валентин Мадуа (Франция)
3. Кристоф Лапорт (Франция)
Теннис
Мужчины, парный разряд
1. Мэтью Эбден – Джон Пирс (Австралия)
2. Остин Крайчек – Раджив Рам (США)
3. Тэйлор Фриц – Томми Пол (США)
Женщины, одиночный разряд
Матч за золото продолжается.
3. Ига Швентек (Польша)
Парусный спорт
Виндсерфинг, женщины
1. Марта Маджетти (Италия)
2. Шарон Кантор (Израиль)
3. Эмма Уилсон (Великобритания)
Виндсерфинг, мужчины
1. Том Ревени (Израиль)
2. Грей Моррис (Австралия)
3. Люк ван Опзеланд (Нидерланды)
Настольный теннис
Женщины
1. Чэнь Мэн (Китай)
2. Сунь Инша (Китай)
3. Хина Хаята (Япония)
Стрельба из лука
Женщины, индивидуальное первенство
1. Лим Си Хен (Южная Корея)
2. Нам Су Хен (Южная Корея)
3. Лиза Барбелен (Франция)
Спортивная гимнастика
Мужчины, вольные упражнения
1. Карлос Юло (Филиппины)
2. Артем Долгопят (Израиль)
3. Джейк Джарман (Великобритания)
Женщины, опорный прыжок
1. Симона Байлс (США)
2. Ребека Андраде (Бразилия)
3. Джейд Кэри (США)
Мужчины, конь
1. Рис Маккленахан (Ирландия)
2. Нариман Курбанов (Казахстан)
3. Стивен Недорозик (США)
Дзюдо
Командный микст
1. Франция
2. Япония
3. Бразилия
3. Южная Корея
Бадминтон
Женщины, парный разряд
1. Чэнь Цинчэнь – Цзя Ифань (Китай)
2. Лю Шэншу – Тань Нин (Китай)
3. Нами Мацуяма – Тихару Сида (Япония)
Легкая атлетика
Мужчины
Толкание ядра
1. Райан Крузер (США)
2. Джо Ковач (США)
3. Раджиндра Кэмпбелл (Ямайка)
Десятиборье
1. Маркус Рот (Норвегия)
2. Лео Нейгебауэр (Германия)
3. Линдон Виктор (Гренада)
Женщины
Тройной прыжок
1. Теа Лафон (Доминика)
2. Шаньека Рикеттс (Ямайка)
3. Жасмин Мур (США)
100 м
1. Жюльен Альфред (Сент-Люсия)
2. Ша’Кэрри Ричардсон (США)
3. Мелисса Джефферсон (США)
Смешанная эстафета, 4x400 м
1. Нидерланды
2. США
3. Великобритания
Фехтование
Женщины, командная сабля
1. Украина
2. Южная Корея
3. Япония
Плавание
Мужчины
100 м, баттерфляй
1. Криштоф Милак (Венгрия)
2. Джошуа Лиендо (Канада)
3. Илья Харун (Канада)
Женщины
200 м, комплекс
1. Саммер Макинтош (Канада)
2. Кейт Дугласс (США)
3. Кейли Маккиоун (Австралия)
800 м, вольный стиль
1. Кэти Ледеки (США)
2. Ариарне Титмус (Австралия)
3. Пэйдж Мэдден (США)
Микст
Комбинированная эстафета 4x100 м
1. США
2. Китай
3. Австралия
Серфинг
Мужчины
23:00
Женщины
00:12 (4 августа)
2 августа
Стрельба
Женщины, винтовка, 50 м, три положения
1. Кьяра Леоне (Швейцария)
2. Саген Маддалена (США)
3. Чжан Цюнюэ (Китай)
Прыжки в воду
Мужчины, синхронный трамплин 3 м
1. Ван Цзунъюань – Лун Даои (Китай)
2. Хуан Селая – Осмар Олвера Ибарра (Мексика)
3. Энтони Хардинг – Джек Логер (Великобритания)
Академическая гребля
Мужчины, двойки
1. Мартин Синкович – Валент Синкович (Хорватия)
2. Оливер Винн-Гриффит – Том Джордж (Великобритания)
3. Роман Реесли – Андрин Гулич (Швейцария)
Женщины, двойки
1. Имке Клеверинг – Вероник Местер (Нидерланды)
2. Иоана Врынчану – Роксана Ангел (Румыния)
3. Джесс Моррисон – Аннабель Макинтайр (Австралия)
Мужчины, двойки парные, легкий вес
1. Финтан Маккарти – Пол О′Донован (Ирландия)
2. Стефано Оппо – Габриэль Соарес (Италия)
3. Антониос Папаконстантину – (Греция)
Женщины, двойки парные, легкий вес
1. Эмили Крэйг – Имоджен Грант (Великобритания)
2. Джанина-Элена ван Гронинген – Ионела Козмюк (Румыния)
3. Димитра Конту – Зои Фитсиу (Греция)
Парусный спорт
Женщины, скиф
1. Вильма Бобек – Ребекка Нецлер (Швеция)
2. Яна Джермани – Джорджия Бертуцци (Италия)
3. Одиль ван Анхолт – Аннетт Дойц (Нидерланды)
Мужчины, скиф
1. Диего Ботин – Поль Триттел (Испания)
2. Барт Ламбрикс – Флорис ван де Веркен (Нидерланды)
3. Исаак Макхарди – Уильям Маккензи (Новая Зеландия)
Прыжки на батуте
Женщины
1. Брайони Пейдж (Великобритания)
2. Виолетта Бордиловская (Беларусь)
3. Софиан Мето (Канада)
5. Анжела Бладцева (Россия)
Мужчины
1. Иван Литвинович (Беларусь)
2. Ван Цзысай (Китай)
3. Янь Ланюй (Китай)
Конный спорт
Командный конкур
1. Великобритания
2. США
3. Франция
Бадминтон
Микст
1. Чжэн Сивэй – Хуан Яцион (Китай)
2. Ким Вон Хо – Чон Наын (Южная Корея)
3. Юта Ватанабэ – Ариса Хигасино (Япония)
Стрельба из лука
Микст, командное первенство
1. Южная Корея
2. Германия
3. США
Дзюдо
Женщины, свыше 78 кг
1. Беатрис Соуза (Бразииля)
2. Раз Гершко (Израиль)
3. Ким Ха Юн (Южная Корея)
3. Романа Дикко (Франция)
Мужчины, свыше 100 кг
1. Тедди Ринер (Франция)
2. Ким Мин Чжон (Южная Корея)
3. Темур Рахимов (Таджикистан)
3. Алишер Юсупов (Узбекистан)
Фехтование
Мужчины, командная шпага
1. Венгрия
2. Япония
3. Чехия
Плавание
Мужчины
50 м, вольный стиль
1. Кэмерон Макэвой (Австралия)
2. Бен Прауд (Великобритания)
3. Флоран Маноду (Франция)
200 м, комплекс
1. Леон Маршан (Франция)
2. Данкан Скотт (Великобритания)
3. Ван Шунь (Китай)
Женщины
200 м, спина
1. Кэйли Маккиоун (Австралия)
2. Реган Смит (США)
3. Кайли Масс (Канада)
Легкая атлетика
Мужчины, 10000 м
1. Джошуа Чептегеи (Уганда)
2. Бериху Арегави (Эфиопия)
3. Грант Фишер (США)
BMX-мотокросс
Мужчины
1. Жорис Доде (Франция)
Андре Сильвен (Франция)
Ромен Майе (Франция)
Женщины
Сая Сакакибара (Австралия)
Манон Веенстра (Нидерланды)
Зоэ Классенс (Швейцария)
1 августа
Легкая атлетика
Мужчины, ходьба, 20 км
1. Брайан Пинтадо (Эквадор)
2. Кайо Бонфим (Бразилия)
3. Альваро Мартин (Испания)
Женщины, ходьба, 20 км
1. Ян Цзяюй (Китай)
2. Мария Перес (Испания)
3. Джемайма Монтаг (Австралия)
Стрельба
Мужчины, винтовка, 50 м, три положения
1. Лю Юйкунь (Китай)
2. Сергей Кулиш (Украина)
3. Свапнил Кусале (Индия)
Академическая гребля
Женщины, двойки парные
1. Брук Франсис – Люси Спорс (Новая Зеландия)
2. Анкуца Боднар – Симона Радиш (Румыния)
3. Матильда Ходжскинс-Берн – Ребекка Уайлд (Великобритания)
Мужчины, двойки парные
1. Андрей Корня – Марьян Энаке (Румыния)
2. Мелвин Твеллар – Стеф Брунинк (Нидерланды)
3. Даре Линч – Филип Дойл (Ирландия)
Женщины, четверки
1. Нидерланды
2. Великобритания
3. Новая Зеландия
Мужчины, четверки
1. США
2. Новая Зеландия
3. Великобритания
Дзюдо
Женщины, до 78 кг
1. Аличе Белланди (Италия)
2. Инбар Ланир (Израиль)
3. Патрисия Сампайю (Португалия)
3. Ма Чжэньчжао (Китай)
Мужчины, до 100 кг
1. Зелим Коцоев (Азербайджан)
2. Илья Суламанидзе (Грузия)
3. Музаффарбек Турабоев (Узбекистан)
3. Петер Пальчик (Израиль)
Гребной слалом
Мужчины, байдарки-одиночки
1. Джованни де Дженнаро (Италия)
2. Титуан Кастрик (Франция)
3. Пау Эчанис (Испания)
Спортивная гимнастика
Женщины, многоборье
1. Симона Байлс (США)
2. Ребекка Андраде (Бразилия)
3. Суниса Ли (США)
Фехтование
Женщины, командная рапира
1. США
2. Италия
3. Япония
Плавание
Женщины
200 м, баттерфляй
1. Саммер Макинтош (Канада)
2. Реган Смит (США)
3. Чжан Юйфэй (Китай)
200 м, брасс
1. Кейт Дугласс (США)
2. Татьяна Смит (ЮАР)
3. Тес Схаутен (Нидерланды)
Эстафета 4х200 м, вольный стиль
1. Австралия
2. США
3. Китай
Мужчины
200 м, спина
1. Хуберт Кош (Венгрия)
2. Апостолос Христу (Греция)
3. Роман Митюков (Швейцария)
31 июля
Триатлон
Женщины
1. Кассандра Богран (Франция)
2. Жюли Деррон (Швейцария)
3. Бет Поттер (Великобритания)
Мужчины
1. Алекс Йи (Великобритания)
2. Хэйден Уайлд (Новая Зеландия)
3. Лео Бергер (Франция)
Прыжки в воду
Женщины, синхронная вышка, 10 м
1. Чэнь Юйси – Цюань Хунчань (Китай)
2. Чо Чжин Ми – Ким Ми Рэ (КНДР)
3. Андреа Спендолини-Сириэкс – Лоис Тулсон (Великобритания)
Академическая гребля
Мужчины, четверки парные
1. Нидерланды
2. Италия
3. Польша
Женщины, четверки парные
1. Великобритания
2. Нидерланды
3. Германия
BMX-фристайл
Женщины, парк
1. Дэн Явэнь (Китай)
2. Перрис Бенегас (США)
3. Наталья Дим (Австралия)
Мужчины, парк
1. Хосе Торрес Гил (Аргентина) – 94,82
2. Киран Райли (Великобритания) – 93,91
3. Антони Жанжан (Франция) – 93,76
Стрельба
Женщины, трап
1. Адриана Руано Олива (Гватемала)
2. Сильвана Станко (Италия)
3. Пенни Смит (Австралия)
Дзюдо
Женщины, до 70 кг
1Женщины, до 70 кг
1. Барбара Матич (Хорватия)
2. Мириам Буткерайт (Германия)
3. Габриэлла Виллемс (Бельгия)
3. Михаэла Поллерес (Австрия)
Мужчины, до 90 кг
1. Лаша Бекаури (Грузия)
2. Сансиро Мурао (Япония)
3. Теодорос Целидис (Греция)
3. Максим-Гаэль Нгаяп-Амбу (Франция)
Гребной слалом
Женщины, каноэ-одиночки
1. Джессика Фокс (Австралия)
2. Элена Лилик (Германия)
3. Эви Либфарт (США)
Спортивная гимнастика
Мужчины, многоборье
1. Синносуке Ока (Япония)
2. Чжан Бохэн (Китай)
3. Сяо Жотэн (Китай)
Фехтование
Мужчины, командная сабля
1. Южная Корея
2. Венгрия
3. Франция
Плавание
Женщины
100 м, вольный стиль
1. Сара Шёстрём (Швеция)
2. Тори Хаск (США).
3. Сиобан Бернадетт Хоги (Гонконг)
1500 м, вольный стиль
1. Кэти Ледеки (США)
2. Анастасия Кирпичникова (Франция)
3. Изабель Гозе (Германия)
Мужчины
200 м, баттерфляй
1. Леон Маршан (Франция)
2. Криштоф Милак (Венгрия)
3. Илья Харун (Канада)
200 м, брасс
1. Леон Маршан (Франция)
2. Зак Стабблети-Кук (Австралия)
3. Каспар Корбо (Нидерланды)
100 м, вольный стиль
1. Пань Чжаньлэ (Китай)
2. Кайл Чалмерс (Австралия)
3. Давид Попович (Румыния)
30 июля
Стрельба
Микст, пневматический пистолет, 10 м
1. Зорана Арунович – Дамир Микец (Сербия)
2. Шеввал Илайда Тархан – Юсуф Дикеч (Турция)
3. Ману Бхакер – Сарабжот Сингх (Индия)
Мужчины, трап
1. Нейтан Хейлс (Великобритания)
2. Ци Ин (Китай)
3. Жан-Пьер Броль Карденас (Гватемала)
Настольный теннис
Микст
1. Ван Чэн/Сунь Инша (Китай)
2. Ким Кум Йонг/Ри Джонг Сик (КНДР)
3. Лим Джонг Хун/Юбин Шин (Южная Корея)
Дзюдо
Мужчины, до 81 кг
1. Таканори Нагасе (Япония)
2. Тато Григалашвили (Грузия)
3. Сомон Махмадбеков (Таджикистан)
3. Ли Чжун Хван (Южная Корея)
Женщины, до 63 кг
1. Андрея Лешки (Словения)
2. Приска Авити Алькарас (Мексика)
3. Кларисс Агбеньену (Франция)
3. Лаура Фазлиу (Косово)
Спортивная гимнастика
Женщины, командное многоборье
1. США
2. Италия
3. Бразилия
Регби-7
Женщины
1. Новая Зеландия
2. Канада
3. США
Фехтование
Женщины, командная шпага
1. Италия
2. Франция
3. Польша
Плавание
Женщины
100 м, спина
1. Кейли Маккиоун (Австралия)
2. Реган Смит (США)
3. Катарина Беркофф (США)
Мужчины
800 м, вольный стиль
1. Дэниел Виффен (Ирландия)
2. Бобби Финк (США)
3. Грегорио Пальтриньери (Италия)
Эстафета 4×200 м, вольный стиль
1. Великобритания
2. США
3. Австралия
29 июля
Стрельба
Пневматическая винтовка, 10 м
Женщины
1. Пан Хе Чин (Южная Корея)
2. Хуан Юйтин (Китай)
3. Одри Гонья (Швейцария)
Мужчины
1. Шэн Лихао (Китай)
2. Виктор Линдгрен (Швеция)
3. Миран Маричич (Хорватия)
Прыжки в воду
Мужчины, синхронная вышка, 10 м
1. Лянь Цзюньцзе – Ян Хао (Китай)
2. Том Дэйли – Ноа Уильямс (Великобритания)
3. Райлен Вьенс – Натан Жомбор-Мюррей (Канада)
Конный спорт
Командное троеборье, конкур
1. Великобритания
2. Франция
3. Япония
Личное троеборье, конкур
16:00
Маунтинбайк
Мужчины, велокросс
1. Томас Пидкок (Великобритания)
2. Виктор Корецки (Франция)
3. Алан Хэтерли (ЮАР)
Скейтбординг
Мужчины, стрит
18:00
Стрельба из лука
Мужчины, командное первенство
18:11
Гребной слалом
Мужчины, каноэ-одиночки
18:20
Спортивная гимнастика
Мужчины, командное многоборье
18:30
Дзюдо
Женщины, до 57 кг
18:38
Мужчины, до 73 кг
19:09
Плавание
Женщины
400 м, комплекс
21:30
100 м, брасс
22:32
200 м, вольный стиль
22:48
Мужчины
200 м, вольный стиль
21:43
100 м, спина
22:22
Фехтование
Женщины, сабля
22:45
Мужчины, рапира
23:10
28 июля
Стрельба
10 м, пневматический пистолет
Мужчины
1. Юй Се (Китай)
2. Федерико Мальдини (Италия)
3. Паоло Монна (Италия)
Женщины
1. О Е Джин (Южная Корея)
2. Ким Е Джи (Южная Корея)
3. Ману Бхакер (Индия)
Маунтинбайк
Женщины, кросс-кантри
1. Полин Ферран-Прево (Франция)
2. Хейли Баттен (США)
3. Йенни Риссведс (Швеция)
Дзюдо
Мужчины, до 66 кг
1. Хифуми Абэ (Япония)
2. Виллиан Лима (Бразилия)
3. Денис Виеру (Молдова)
3. Гусман Кыргызбаев (Казахстан)
Женщины, до 52 кг
1. Диера Келдиерова (Узбекистан)
2. Дистрия Красничи (Косово)
3. Амандин Бюшар (Франция)
3. Ларисса Пимента (Бразилия)
Скейтбординг
Женщины, стрит
1. Коко Есидзава (Япония)
2. Лиз Акама (Япония)
3. Райсса Лил (Бразилия)
Стрельба из лука
Женщины, команда
1. Южная Корея
2. Китай
3. Мексика
Гребной слалом
Женщины, байдарка-одиночка
1. Джессика Фокс (Австралия)
2. Клаудия Зволинска (Польша)
3. Кимберли Вудс (Великобритания)
Плавание
Мужчины
400 м, комплекс
1. Леон Маршан (Франция)
2. Томоюки Матцусита (Япония)
3. Карсон Фостер (США)
100 м, брасс
1. Николо Мартиненги (Италия)
2. Адам Пити (Великобритания)
2. Ник Финк (США)
Женщины
100 м, баттерфляй
1. Торри Хаск (США)
2. Гретхен Уолш (США)
3. Чжан Юйфэй (Китай)
Фехтование
Женщины, рапира
1. Ли Кифер (США)
2. Лорен Скраггс (США)
3. Элеанор Харви (Канада)
Мужчины, шпага
1. Коки Кано (Япония)
2. Янник Борель (Франция)
3. Мохамед Эль-Сайед (Египет)
27 июля
Стрельба
10 м, пневматическая винтовка, микст
1. Хуан Юйтин – Шэн Лихао (Китай)
2. Кым Джи Хен – Пак Ха Чон (Южная Корея)
3. Александра Ле – Ислам Сатпаев (Казахстан)
Прыжки в воду
Женщины, трамплин, 3 м
1. Чан Яни – Чэнь Ивэнь (Китай) – 337,68
2. Сара Бэйкон – Кэссиди Кук (США) – 314,64
3. Ясмин Харпер – Скарлетт Мью Дженсен (Великобритания) – 302,28
Велошоссе
Гонка с раздельным стартом, женщины
1. Грэйс Браун (Австралия)
2. Анна Хендерсон (Великобритания)
3. Хлоя Дайгерт (США)
Гонка с раздельным стартом, мужчины
1. Ремко Эвенепул (Бельгия)
2. Филиппо Ганна (Италия)
3. Ваут ван Арт (Бельгия)
Дзюдо
До 48 кг, женщины
1. Нацуми Цунода (Япония)
2. Бавуудоржийн Баасанхуу (Монголия)
3. Ширин Букли (Франция)
3. Тара Бабулфат (Швеция)
До 60 кг, мужчины
1. Елдос Сметов (Казахстан)
2. Лука Мхеидзе (Франция)
3. Рюдзю Нагаяма (Япония)
3. Франсиско Гарригос (Испания)
Регби-7
Мужчины
1. Франция
2. Фиджи
3. ЮАР
Фехтование
Шпага, женщины
1. Вивиан Конг Ман Вай (Гонконг)
2. Орьян Малло (Франция)
3. Эстер Мухари (Венгрия)
4. Нелли Дифферт (Эстония)
Сабля, мужчины
1. О Сангук (Южная Корея)
2. Фарес Ферджани (Тунис)
3. Луиджи Самеле (Италия)
Плавание
400 м, вольный стиль, мужчины
1. Лукас Мертенс (Германия)
2. Элайджа Уиннингтон (Австралия)
3. Ким У Мин (Южная Корея)
400 м, вольный стиль, женщины
1. Ариарне Титмус (Австралия)
2. Саммер Макинтош (Канада)
3. Кэти Ледеки (США)
Эстафета 4x100 м, вольный стиль, женщины
1. Австралия
2. США
3. Китай
Эстафета 4x100 м, вольный стиль, мужчины
1. США
2. Австралия
3. Италия
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