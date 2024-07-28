„Неприемлемо, неуважительно, позорно!“ Что так возмутило на открытии Олимпиады

● Вопросы возникли вот к этой сцене:
Около двадцати дрэг-квин (и один ребенок) стоят вдоль подиумной дорожки, где позже начинается своеобразный показ мод, пишет Sports.ru.
Дрэг-квин – это такой термин для артистов-мужчин, выступающих в женских образах.
Многие увидели в этой сцене пародию на „Тайную вечерю“ Леонардо да Винчи, где изображен Иисус в окружении двенадцати апостолов.
Возмутилась депутат Европарламента Марион Марешаль: „Всем христианам в мире, которые посмотрели церемонию открытия и были оскорблены этой пародией на „Тайную вечерю“. Знайте, что это говорит не Франция, а левое меньшинство, готовое на любые провокации“.
К ней присоединился даже миллиардер Илон Маск: „Это было крайне неуважительно по отношению к христианам“.
И американский конгрессмен Август Пфлюгер: „Олимпийские игры должны быть временем взаимного уважения и поводом собраться вместе со всего мира. Неприемлемо, что церемония открытия высмеивала христианство и „Тайную вечерю“ и включала ребенка в выступление дрэг-квин“.
Возмутился игрок НФЛ и „Канзас-Сити Чифс“ Харрисон Баткер, который процитировал Новый завет: „Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Ибо что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление; а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную“.
А вот президент Ла Лиги Хавьер Тебас: „Неприемлемо, неуважительно, позорно! Использование образа „Тайной вечери“ на Олимпийских играх в Париже является оскорблением для тех, кто является христианами.
Где уважение к религиозным убеждениям?“.
● В комментариях среди обычных пользователей со всего мира доходило до сравнения этой церемонии с сатанизмом и культом ассиро-вавилонского бога Баала.
„В этой сцене с церемонии открытия Олимпиады воссоздана знаменитая картина „Тайная вечеря“, но вместо Иисуса изображена тучная женщина, а ее апостолами являются квир- и трансгендерные фигуры (включая ребенка!) Явная языческая и сатанинская символика“, – написала адвокат Дженна Эллис, которая помогала Дональду Трампу во время предвыборной кампании.
Баал появился, видимо, вот из-за этой статуи быка на сцене, где поднимали олимпийский флаг.
● И это только малая часть критики. Вот заголовки топовых изданий:
Fox News: „Церемония открытия Олимпиады вызвала возмущение из-за дрэг-квин, пародирующих „Тайную вечерю“: „Совсем слетели с катушек“.
New York Post: „Явная пародия на „Тайную вечерю“ на церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже вызвала споры“.
The Washington Times: „Олимпийские игры обвиняют в насмешке над христианством с помощью пародии на „Тайную вечерю“ в стиле дрэг-квин“.
Marca: „Пародия на „Тайную вечерю“ в исполнении „Drag queens“ вызвала споры на церемонии открытия Олимпиады“.
Sportskeeda: „Почему реконструкция „Тайной вечери“ на церемонии открытия Олимпиады в Париже возмутила христиан: заявления о сатанизме, безумии и другие споры“.
● Отдельно споры вызвало появление на подиумной дорожке покрашенного в синий цвет голого певца, лежащего на огромном блюде – некоторые углядели в нем пародию то на Иисуса, то на последний его обед.
Королева Франции Мария-Антуанетта, держащая свою отрубленную голову под рычащие гитары метал-группы Gojira, тоже вызвала вопросы. К слову – она как раз выглядывала из окна замка Консьержери, где провела последние дни перед казнью.
● Оргкомитет Парижа-2024 еще во время церемонии объяснил, какой смысл у этих сцен.
Вот так он описал тот самый момент с якобы „Тайной вечерей“: „Мир – это сцена, а Париж – подиум. Церемония открытия – крупнейший ночной клуб Франции. Знаменитости представляют молодых и талантливых французских дизайнеров, а диджей Барбара Бутч задает ритмы“.
Полная дама в короне с лучами по центру – это как раз диджей Барбара Бутч, а не одна из дрэг-квин, как многие подумали.
Да и артистов вокруг нее куда больше двенадцати.
Синий певец на самом деле олицетворял греческого бога Диониса: „Интерпретация греческого бога Диониса заставляет нас осознать абсурдность насилия между людьми“.
Ну а Мария-Антуанетта – это просто Мария-Антуанетта.
А вы уловили все скрытые смыслы?
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