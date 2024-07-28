„Неприемлемо, неуважительно, позорно!“ Что так возмутило на открытии Олимпиады

● Вопросы возникли вот к этой сцене:

Около двадцати дрэг-квин (и один ребенок) стоят вдоль подиумной дорожки, где позже начинается своеобразный показ мод, пишет Sports.ru.

Дрэг-квин – это такой термин для артистов-мужчин, выступающих в женских образах.

Многие увидели в этой сцене пародию на „Тайную вечерю“ Леонардо да Винчи, где изображен Иисус в окружении двенадцати апостолов.

Возмутилась депутат Европарламента Марион Марешаль: „Всем христианам в мире, которые посмотрели церемонию открытия и были оскорблены этой пародией на „Тайную вечерю“. Знайте, что это говорит не Франция, а левое меньшинство, готовое на любые провокации“.

К ней присоединился даже миллиардер Илон Маск: „Это было крайне неуважительно по отношению к христианам“.

И американский конгрессмен Август Пфлюгер: „Олимпийские игры должны быть временем взаимного уважения и поводом собраться вместе со всего мира. Неприемлемо, что церемония открытия высмеивала христианство и „Тайную вечерю“ и включала ребенка в выступление дрэг-квин“.

Возмутился игрок НФЛ и „Канзас-Сити Чифс“ Харрисон Баткер, который процитировал Новый завет: „Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Ибо что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление; а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную“.

А вот президент Ла Лиги Хавьер Тебас: „Неприемлемо, неуважительно, позорно! Использование образа „Тайной вечери“ на Олимпийских играх в Париже является оскорблением для тех, кто является христианами.

Где уважение к религиозным убеждениям?“.

● В комментариях среди обычных пользователей со всего мира доходило до сравнения этой церемонии с сатанизмом и культом ассиро-вавилонского бога Баала.

„В этой сцене с церемонии открытия Олимпиады воссоздана знаменитая картина „Тайная вечеря“, но вместо Иисуса изображена тучная женщина, а ее апостолами являются квир- и трансгендерные фигуры (включая ребенка!) Явная языческая и сатанинская символика“, – написала адвокат Дженна Эллис, которая помогала Дональду Трампу во время предвыборной кампании.