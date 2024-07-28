На Олимпиаде отменили тренировочный заплыв триатлонистов в Сене из-за плохого качества воды

Тренировку планировалось провести в воскресенье, 28 июля. Соревнования по триатлону запланированы на 30 и 31 июля, пишет Sports.ru.

„Оргкомитет Олимпиады, Международная федерация триатлона, а также местные власти приняли совместное решение отменить часть ознакомительного мероприятия по триатлону, поскольку состояние воды не дает достаточных гарантий“, – сообщила пресс-служба оргкомитета Париж а-2024.