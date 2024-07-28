Олимпиадa
28.07.2024, 11:04

На Олимпиаде отменили тренировочный заплыв триатлонистов в Сене из-за плохого качества воды

 
В Сене недостаточно хорошее качество воды
В Сене недостаточно хорошее качество воды
ФОТО: Francisco Javier Gil | Scanpix

Тренировочный заплыв триатлонистов в Сене на Олимпиаде-2024 отменен.

Тренировку планировалось провести в воскресенье, 28 июля. Соревнования по триатлону запланированы на 30 и 31 июля, пишет Sports.ru.

Причиной отмены стало недостаточно хорошее качество воды в Сене.

„Оргкомитет Олимпиады, Международная федерация триатлона, а также местные власти приняли совместное решение отменить часть ознакомительного мероприятия по триатлону, поскольку состояние воды не дает достаточных гарантий“, – сообщила пресс-служба оргкомитета Парижа-2024.

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