28.07.2024, 11:04
На Олимпиаде отменили тренировочный заплыв триатлонистов в Сене из-за плохого качества воды
ФОТО: | Scanpix
Тренировочный заплыв триатлонистов в Сене на Олимпиаде-2024 отменен.
Тренировку планировалось провести в воскресенье, 28 июля. Соревнования по триатлону запланированы на 30 и 31 июля, пишет Sports.ru.
Причиной отмены стало недостаточно хорошее качество воды в Сене.
„Оргкомитет Олимпиады, Международная федерация триатлона, а также местные власти приняли совместное решение отменить часть ознакомительного мероприятия по триатлону, поскольку состояние воды не дает достаточных гарантий“, – сообщила пресс-служба оргкомитета Парижа-2024.
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