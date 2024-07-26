Легендарного Зико ограбили на Олимпиаде в Париже(2)
Легенду бразильского футбола и экс-главного тренера ЦСКА Зико ограбили на полмиллиона долларов перед открытием Олимпиады в Париже — злоумышленники отвлекли водителя такси, в котором сидел бразилец, и вытащили из багажника чемодан – там были часы Rolex, бриллианты и деньги. Ущерб оценивается в 420 тысяч фунтов.
Это ограбление как минимум третье за первые два дня ОИ-2024. Ранее жертвами преступников стали полузащитник сборной Аргентины Тьягу Альмаду — во время тренировки у него украли часы и кольца общей стоимостью 50 тысяч евро — и сборная Австралии по велоспорту — их микроавтобус взломали, украли почти все снаряжение, деньги, массажный стол и еду. Часть награбленного выкинули в клумбу неподалеку.
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