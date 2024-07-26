Легендарного Зико ограбили на Олимпиаде в Париже

Это ограбление как минимум третье за первые два дня ОИ-2024. Ранее жертвами преступников стали полузащитник сборной Аргентины Тьягу Альмаду — во время тренировки у него украли часы и кольца общей стоимостью 50 тысяч евро — и сборная Австралии по велоспорту — их микроавтобус взломали, украли почти все снаряжение, деньги, массажный стол и еду. Часть награбленного выкинули в клумбу неподалеку.