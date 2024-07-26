ОТ РЕДАКЦИИ | Эстонская сборная в Париже: можем повторить!
Олимпийские игры 1924 года в Париже для эстонских спортсменов были удачными. Будем надеяться, что и в этом году сила, напористость и уверенность в себе приведут наших спортсменов к успеху!
Сегодня, 26 июля, в Париже открываются 33-е Олимпийские игры. Это игры исторические, потому что столица Франции в третий раз принимает олимпийский огонь: ранее игры проводились в Париже в 1900 и 1924 году.
В Лондоне игры также проходили три раза, последний раз - в 2016 году. В 2028 году третий раз Олимпийские игры пройдут в Лос-Анджелесе. Кто-то может равнодушно пожать плечами, мол, что такого? Но для тех, кто с большим увлечением следит за играми, это интересный исторический факт.
25 человек и одна лошадь в Париже
Олимпийские игры важны для Эстонии, это событие любители спорта сильно ждут. Особенность нынешних игр в том, что эстонская сборная значительно меньше, чем в прошлые разы; впервые после Игр, проводившихся в Барселоне в 1992 году, наша сборная насчитывает менее 30 спортсменов. Сегодня Эстонию в Париже представляет 25 человек и одна лошадь. Может, это и к лучшему, потому что были времена, когда эстонская сборная, имея большое число спортсменов, показывала весьма посредственные результаты, и была обвинена в „олимпийском туризме“. Мол, мы вас в европейскую столицу снарядили, одели не хуже других, а вы ничего не добились и гуляете в свое удовольствие по сиднейской набережной (Олимпиада в Сиднее проходила в 2000 году - ред).
Для небольшой страны, вроде нашей, даже одна медаль является большим достижением. А каждая дополнительная - приятным бонусом. В 2024 году у Эстонии есть спортсмены, на которых можно надеяться и представлять, как они соберут медали в Париже. К сожалению, там не будет героинь Олимпийских игр в Токио - фехтовальщиц, которые завоевали золотую медаль в командной шпаге. Одной из главных надежд является 17-летняя Энели Ефимова, которая в июне завоевала золото на ЧЕ по плаванию. Вторым претендентом на попадание в топ-3 называют новоиспеченного чемпиона Европы по десятиборью Йоханнеса Эрма. Блестящих результатов ждут от Марта Сейма и борца Хейки Наби. Ведь исторически Париж является счастливой столицей Олимпийских игр для эстонских спортсменов: наша сборная показала отличные результаты в 1924 году, и будем надеяться, что в 2024 году она сможет повторить свой успех!
До открытия Олимпиады долго велась дискуссия о том, что делать со спортсменами из России и Беларуси, допускать к участию или нет? Было бы странно и непонятно цивилизованному европейскому миру, если бы на Олимпийских играх были представлены государства, объявившие остальному миру войну и ежедневно грозящие эскалацией. В этой ситуации нашли выход: российские и белорусские спортсмены примут участие в играх, но в составе команды индивидуальных нейтральных спортсменов. Возможно, это лучшее решение, потому что спортивные достижения для режимов Путина и Лукашенко и их пропаганды настолько важны, что они готовы пойти на что угодно, лишь бы достичь спортивных побед, в первую очередь - обманывать и лгать.
Но для самих спортсменов из этих стран запрет выступать на Олимпийских играх из-за преступлений режима, который они, возможно, не поддерживают, стал бы очень суровым наказанием. Золотая середина найдена.
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