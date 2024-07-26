ОТ РЕДАКЦИИ | Эстонская сборная в Париже: можем повторить!

Сегодня, 26 июля, в Париже открываются 33-е Олимпийские игры. Это игры исторические, потому что столица Франции в третий раз принимает олимпийский огонь: ранее игры проводились в Париже в 1900 и 1924 году.

В Лондоне игры также проходили три раза, последний раз - в 2016 году. В 2028 году третий раз Олимпийские игры пройдут в Лос-Анджелесе. Кто-то может равнодушно пожать плечами, мол, что такого? Но для тех, кто с большим увлечением следит за играми, это интересный исторический факт.

25 человек и одна лошадь в Париже

Олимпийские игры важны для Эстонии, это событие любители спорта сильно ждут. Особенность нынешних игр в том, что эстонская сборная значительно меньше, чем в прошлые разы; впервые после Игр, проводившихся в Барселоне в 1992 году, наша сборная насчитывает менее 30 спортсменов. Сегодня Эстонию в Париже представляет 25 человек и одна лошадь. Может, это и к лучшему, потому что были времена, когда эстонская сборная, имея большое число спортсменов, показывала весьма посредственные результаты, и была обвинена в „олимпийском туризме“. Мол, мы вас в европейскую столицу снарядили, одели не хуже других, а вы ничего не добились и гуляете в свое удовольствие по сиднейской набережной (Олимпиада в Сиднее проходила в 2000 году - ред).