Новости Эстонии
15.04.2024, 17:15

ВИДЕО | Масштабная утечка данных в Эстонии; угарный газ убил дедушку и его 8-летнего внука; сколько зарабатывает Кая Каллас - обзор главных новостей за неделю

 

В новом выпуске обзора новостей „Новостной дозор“ мы обсудили самые острые новости за прошедшую неделю в стране и мире. Смотрите видео!

Масштабная утечка: были украдены данные почти 700 000 клиентов Apotheka и PetCity

CERT пояснил, что могло стать причиной утечки данных Apotheka

Адвокаты об утечке данных Apotheka: клиенты могут требовать возмещения ущерба

43 миллиона транзакций: в отдельных случаях утечка данных затронула покупки безрецептурных лекарств и других товаров

Трагедия в Таллинне: угарный газ убил дедушку и его 8-летнего внука

Константин Васильев: если Украина выиграет войну, возможно наступит мир. Возможно он наступит, если выиграет Россия

Константин Васильев отказывается от капитанской повязки в сборной Эстонии

Интересные результаты опроса: как себя идентифицируют жители Эстонии некоренной национальности?

16 жалоб в Департамент. Турфирма в последнюю минуту отменяет поездки, меняет отели и тянет с возвратом денег

Психолог рассказал, как правильно реагировать на звонки мошенников

Обращение Swedbank: предупредите своих близких о распространении мошенничества!

ВИДЕО | Мужчина сам задержал в Таллинне на Балтийском вокзале „курьера Swedbank“, который пришел забрать деньги у его обманутой матери

24-летняя девушка прыгнула в море с борта круизного парома Tallink

ГРАФИК | Сравнение зарплат премьер-министров стран ЕС: достойная ли зарплата у Каи Каллас?

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