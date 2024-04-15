15.04.2024, 17:15
ВИДЕО | Масштабная утечка данных в Эстонии; угарный газ убил дедушку и его 8-летнего внука; сколько зарабатывает Кая Каллас - обзор главных новостей за неделю
В новом выпуске обзора новостей „Новостной дозор“ мы обсудили самые острые новости за прошедшую неделю в стране и мире. Смотрите видео!
43 миллиона транзакций: в отдельных случаях утечка данных затронула покупки безрецептурных лекарств и других товаров
Константин Васильев: если Украина выиграет войну, возможно наступит мир. Возможно он наступит, если выиграет Россия
16 жалоб в Департамент. Турфирма в последнюю минуту отменяет поездки, меняет отели и тянет с возвратом денег
ВИДЕО | Мужчина сам задержал в Таллинне на Балтийском вокзале „курьера Swedbank“, который пришел забрать деньги у его обманутой матери