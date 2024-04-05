Константин Васильев: если Украина выиграет войну, возможно наступит мир. Возможно он наступит, если выиграет Россия

На вопрос, находится ли он на стороне Украины, Васильев ответил: „Если они смогут победить, возможно, будет мир. Если Россия победит, возможно, будет мир, если обе стороны решат договориться и заключить мир, возможно, будет мир“.

На последующий вопрос ведущего, почему он не хочет говорить на эту тему то, что эстонцы хотят от него услышать, Васильев, избранный в Эстонии “Гражданином года“ в 2011 году, ответил: „То, что люди хотят услышать, не имеет ничего общего с тем, что я думаю и считаю. Это не значит, что я за ту или иную сторону. То, что происходит в мире в целом, для меня непостижимо. Еще пять лет назад я не верил, что подобное может произойти в нынешнее время и я нахожусь в таком состоянии – я не знаю, как - у меня нет ответа, как, по каким причинам, есть ли причины“.

Фотоскандал с эстонскими футболистами разразился в канун Нового года 2022-2023, когда бывший игрок сборной Эстонии и нынешний футбольный агент Андрей Степанов разместил на своем аккаунте в Instagram групповую фотографию, на которой нынешние игроки сборной Васильев, Сергей Зенёв, тогдашний помощник тренера сборной Андрес Опер и несколько бывших игроков сборной, таких как Сергей Парейко, Артур Котенко, Евгений Новиков, Александр Дмитриев, Игорь Морозов и Дмитрий Круглов сидят за одним столом с уроженцем Нарвы, главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

После того как фотография, опубликованная 30 декабря, попала в прессу, три человека, причастные на тот момент к сборной - Васильев, Зенёв и Опер - сделали письменное заявление, находясь на сборах в Португалии:

„Уважаемые любители футбола!

Мы сожалеем о сложившейся ситуации и приносим свои извинения всем, чьи чувства были задеты нашим ужином и публикацией его фотографии в социальных сетях.