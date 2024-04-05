Константин Васильев: если Украина выиграет войну, возможно наступит мир. Возможно он наступит, если выиграет Россия
В начале 2023 года Константин Васильев, который вместе с несколькими другими футболистами сборной Эстонии по футболу позировал с главным тренером сборной России Валерием Карпиным, рассказал в подкасте Õhtulehet „Kolmas poolaeg“, что он за мир и не знает, как его добиться ни в российско-украинской войне, ни в мире целом.
На вопрос, находится ли он на стороне Украины, Васильев ответил: „Если они смогут победить, возможно, будет мир. Если Россия победит, возможно, будет мир, если обе стороны решат договориться и заключить мир, возможно, будет мир“.
На последующий вопрос ведущего, почему он не хочет говорить на эту тему то, что эстонцы хотят от него услышать, Васильев, избранный в Эстонии “Гражданином года“ в 2011 году, ответил: „То, что люди хотят услышать, не имеет ничего общего с тем, что я думаю и считаю. Это не значит, что я за ту или иную сторону. То, что происходит в мире в целом, для меня непостижимо. Еще пять лет назад я не верил, что подобное может произойти в нынешнее время и я нахожусь в таком состоянии – я не знаю, как - у меня нет ответа, как, по каким причинам, есть ли причины“.
Фотоскандал с эстонскими футболистами разразился в канун Нового года 2022-2023, когда бывший игрок сборной Эстонии и нынешний футбольный агент Андрей Степанов разместил на своем аккаунте в Instagram групповую фотографию, на которой нынешние игроки сборной Васильев, Сергей Зенёв, тогдашний помощник тренера сборной Андрес Опер и несколько бывших игроков сборной, таких как Сергей Парейко, Артур Котенко, Евгений Новиков, Александр Дмитриев, Игорь Морозов и Дмитрий Круглов сидят за одним столом с уроженцем Нарвы, главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
После того как фотография, опубликованная 30 декабря, попала в прессу, три человека, причастные на тот момент к сборной - Васильев, Зенёв и Опер - сделали письменное заявление, находясь на сборах в Португалии:
„Уважаемые любители футбола!
Мы сожалеем о сложившейся ситуации и приносим свои извинения всем, чьи чувства были задеты нашим ужином и публикацией его фотографии в социальных сетях.
Наш разговор вращался только вокруг футбола, мы не говорили о политике или войне. Наша позиция в отношении войны всегда была одинаковой - ей нет оправдания. Мы всегда защищали Эстонию на футбольном поле и за его пределами и будем делать это и впредь“.
По возвращении со сборов в Таллинн Васильев сказал в видеоинтервью Delfi в аэропорту: „Мы уже принесли извинения за эту фотографию и сделали заявление, но мне кажется, что эмоции вышли из-под контроля. Публикация фотографии была не вовремя, неуместна и не имела никакого другого значения“.
На вопрос, согласен ли он с министром культуры Пирет Хартман в том, что сидеть в одной компании со спортивной элитой страны-агрессора нехорошо, Васильев ответил: „Каждый имеет право на свое мнение, мы демократическая страна. Мы стараемся играть в футбол“.
О войне в Украине Васильев год и четыре месяца назад сказал следующее: „То, что происходит, — полное безумие и это нужно как-то остановить. К сожалению, это не зависит от меня. Те, от кого это зависит, должны действовать“.