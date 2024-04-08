Трагедия в Таллинне: угарный газ убил дедушку и его 8-летнего внука

Сообщение о происшествии в квартире Пыхья-Таллинна в полицию поступило в субботу незадолго до 21:00. Прибывшие на место спасатели обнаружили в квартире утечку угарного газа.

По словам представителя полиции Хиско Вареса, в квартире нашли тело 71-летнего мужчины, а 8-летнего мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии. К сожалению, врачам не удалось спасти его жизнь, и он скончался в больнице.

По словам Вареса, спасатели обнаружили в ванной комнате квартиры газовое устройство. „По предварительным данным, в квартире не было датчиков дыма и угарного газа. По данному инциденту возбуждено уголовное дело с целью выяснения всех обстоятельств трагического события“, - пояснил Варес.

О происшествии в Центр тревоги сообщила находившаяся в квартире 66-летняя бабушка ребенка. Ей оказали первую помощь и отправили на домашнее лечение.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.