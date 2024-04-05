43 миллиона транзакций: в отдельных случаях утечка данных затронула покупки безрецептурных лекарств и других товаров

Вчера компания Allium UPI, занимающаяся администрированием данных клиентов Apotheka, PetCity и Apotheka Beauty, отправила всем клиентам, данные которых были похищены, письмо по электронной почте. В письме, составленном в довольно осторожных выражениях, сообщается, что в некоторых отдельных случаях в распоряжение преступников попали истории покупок безрецептурных лекарств.