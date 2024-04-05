05.04.2024, 13:30
43 миллиона транзакций: в отдельных случаях утечка данных затронула покупки безрецептурных лекарств и других товаров(2)
ФОТО: Delfi Meedia
Как стало известно вчера, 5 апреля, в распоряжение киберпреступников, взломавших базу данных клиентов аптечной сети Apotheka, попали данные о 43 миллионах покупок.
Вчера компания Allium UPI, занимающаяся администрированием данных клиентов Apotheka, PetCity и Apotheka Beauty, отправила всем клиентам, данные которых были похищены, письмо по электронной почте. В письме, составленном в довольно осторожных выражениях, сообщается, что в некоторых отдельных случаях в распоряжение преступников попали истории покупок безрецептурных лекарств.