ЧП и криминал
04.04.2024, 08:40

Масштабная утечка: были украдены данные почти 700 000 клиентов Apotheka и PetCity

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  • Неизвестно, использовались ли данные в преступных целях, но мошенники, не имеющие отношения к утечке, также могут использовать подобную ситуацию для нового мошенничества

  • Первой линией защиты систем может стать двухфакторная аутентификация

  • Инспекция по защите данных советует людям более критично относиться к учетным записям клиентов, поскольку защита данных для компаний вторична

ФОТО: Hendrik Osula | Delfi Meedia

В результате исключительно крупной утечки данных, среди прочего, была украдена история покупок за семь лет. Все, чьи данные были украдены, сегодня получат уведомления.

Из базы данных Allium UPI, которая управляет системой карточек клиентов PetCity, Abotheka и Apotheka Beauty, было загружено около 700 000 персональных кодов владельцев карт клиентов, более 400 000 адресов электронной почты, почти 60 000 домашних адресов и почти 30 000 телефонных номеров.

Скачанная база данных может быть использована для того, чтобы отследить покупку безрецептурных лекарств и других товаров, не требующих рецепта, в течение семи лет (2014-2020 гг.). Те, чьи данные пострадали в результате масштабной утечки, получат уведомление от Allium UPI по личной электронной почте, сообщили сегодня утром ведомства, участвующие в расследовании.

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