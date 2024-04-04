Масштабная утечка: были украдены данные почти 700 000 клиентов Apotheka и PetCity

Из базы данных Allium UPI, которая управляет системой карточек клиентов PetCity, Abotheka и Apotheka Beauty, было загружено около 700 000 персональных кодов владельцев карт клиентов, более 400 000 адресов электронной почты, почти 60 000 домашних адресов и почти 30 000 телефонных номеров.

Скачанная база данных может быть использована для того, чтобы отследить покупку безрецептурных лекарств и других товаров, не требующих рецепта, в течение семи лет (2014-2020 гг.). Те, чьи данные пострадали в результате масштабной утечки, получат уведомление от Allium UPI по личной электронной почте, сообщили сегодня утром ведомства, участвующие в расследовании.