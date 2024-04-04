04.04.2024, 08:40
Масштабная утечка: были украдены данные почти 700 000 клиентов Apotheka и PetCity(9)
Неизвестно, использовались ли данные в преступных целях, но мошенники, не имеющие отношения к утечке, также могут использовать подобную ситуацию для нового мошенничества
Первой линией защиты систем может стать двухфакторная аутентификация
Инспекция по защите данных советует людям более критично относиться к учетным записям клиентов, поскольку защита данных для компаний вторична
ФОТО: | Delfi Meedia
В результате исключительно крупной утечки данных, среди прочего, была украдена история покупок за семь лет. Все, чьи данные были украдены, сегодня получат уведомления.