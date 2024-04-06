06.04.2024, 11:07
ГРАФИК | Сравнение зарплат премьер-министров стран ЕС: достойная ли зарплата у Каи Каллас?(67)
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Пару недель назад издание Ärileht написало, что зарплата премьер-министра Каи Каллас вырастет до 8759 евро. Мы сравнили зарплаты премьер-министров других европейских стран, чтобы узнать, получают они больше или меньше главы эстонского правительства.
В целом можно сказать, что Кая Каллас очень даже хорошо зарабатывает по сравнению с соседними странами, за исключением Финляндии и Швеции, где традиционно зарплаты выше. Например, премьер-министр Латвии зарабатывает почти в два раза меньше Каллас - 4466 евро в месяц.