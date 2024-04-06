ГРАФИК | Сравнение зарплат премьер-министров стран ЕС: достойная ли зарплата у Каи Каллас?

В целом можно сказать, что Кая Каллас очень даже хорошо зарабатывает по сравнению с соседними странами, за исключением Финляндии и Швеции, где традиционно зарплаты выше. Например, премьер-министр Латвии зарабатывает почти в два раза меньше Каллас - 4466 евро в месяц.