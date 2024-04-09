Психолог рассказал, как правильно реагировать на звонки мошенников

Красный флаг — срочность

„На протяжении долгого времени в новостях так много говорят про мошенников, про людей, которые отдают тысячи евро, поэтому лично меня удивляет, что до сих пор люди на это ведутся, — признается Никита Григорьев. — Хотя, с другой стороны, нужно понимать, что мы, люди, существа, нерациональные. Нами автоматически управляет мозг, и работой этого мозга занимается наука психология. К сожалению, знаниями, как работает человеческий мозг, владеют не только профессиональные психологи. Методы из этой области науки используют и в политике, и в маркетинге, и рекламе. А также и всякого рода мошенники“.