Снимок носит иллюстративный характер
Снимок носит иллюстративный характер
ФОТО: Thx4Stock team | Shutterstock
Новости Эстонии
09.04.2024, 07:20

Психолог рассказал, как правильно реагировать на звонки мошенников

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Случаи мошенничества просто бьют рекорды. Только за прошлый год в Эстонии жертвами аферистских схем стали по меньшей мере 1143 человека, для которых общий ущерб составил 8,3 миллиона евро. Но эта цифра — неокончательная, ведь часть пострадавших так и не заявила об обмане. Больше всего преступным путем было получено денег при помощи инвестиционного и телефонного мошенничества. Почему люди с такой легкостью расстаются с тысячами евро? И как защитить себя? Рассказал RusDelfi психолог Никита Григорьев.

Красный флаг — срочность

„На протяжении долгого времени в новостях так много говорят про мошенников, про людей, которые отдают тысячи евро, поэтому лично меня удивляет, что до сих пор люди на это ведутся, — признается Никита Григорьев. — Хотя, с другой стороны, нужно понимать, что мы, люди, существа, нерациональные. Нами автоматически управляет мозг, и работой этого мозга занимается наука психология. К сожалению, знаниями, как работает человеческий мозг, владеют не только профессиональные психологи. Методы из этой области науки используют и в политике, и в маркетинге, и рекламе. А также и всякого рода мошенники“.

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RusDelfi
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