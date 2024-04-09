Психолог рассказал, как правильно реагировать на звонки мошенников

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Случаи мошенничества просто бьют рекорды. Только за прошлый год в Эстонии жертвами аферистских схем стали по меньшей мере 1143 человека, для которых общий ущерб составил 8,3 миллиона евро. Но эта цифра — неокончательная, ведь часть пострадавших так и не заявила об обмане. Больше всего преступным путем было получено денег при помощи инвестиционного и телефонного мошенничества. Почему люди с такой легкостью расстаются с тысячами евро? И как защитить себя? Рассказал RusDelfi психолог Никита Григорьев.