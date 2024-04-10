Константин Васильев отказывается от капитанской повязки в сборной Эстонии

На прошлой неделе Васильев был гостем футбольного подкаста „Третий тайм“, где не захотел дать прямой ответ на конкретный вопрос о том, поддерживает ли он Украину в войне: „Если они (Украина – ред.) смогут победить, то, может быть, наступит мир, если победит Россия, то, может быть, наступит мир, если обе решат начать переговоры и договориться о мире, тогда, может быть, наступит мир“.

Васильев, который находится в Швейцарии на тренерских курсах УЕФА Pro и поэтому пропустил четвертьфинальный матч Кубка Эстонии „Левадия - „Флора“(2:1), присоединился к заседанию совета директоров в режиме онлайн.

Заявление правления Эстонского футбольного союза:

„Мы повторяем однозначную и четкую позицию ЭФС: мы выступаем за Эстонию, за поддержку Украины и против российской агрессии. Поддержка Украины, естественно, означает, что мы выступаем против российской агрессии и осуждаем развязанную Россией войну в Украине, мы осуждали и осуждаем ее. Мы искренне надеемся, что с окончанием войны Украина вернет контроль над всей своей территорией, и что это произойдет как можно скорее.

Константин Васильев объяснил, что он по своей природе пацифист и во всех смыслах лоялен к Эстонии, понимая сложившуюся ситуацию, он решил отказаться от роли капитана в мужской сборной Эстонии.

Правление признает решение Васильева и не сомневается в его лояльности“.

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