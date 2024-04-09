Обращение Swedbank: предупредите своих близких о распространении мошенничества!

Swedbank рекомендует немедленно прерывать подобные подозрительные звонки. „Мы имеем дело с преступниками, которые используют всевозможные уловки, чтобы обманом лишить людей денег. Мошенники чрезвычайно искусны в манипулировании и лжи. Поэтому мы призываем всех предупредить своих близких и проявлять крайнюю осторожность. Если вы подозреваете, что вас пытались обмануть, всегда сообщайте об этом в полицию по телефону 112 и в свой банк“, – сказал Вахтра.

Преступники также просят людей снять все деньги со счёта в банкомате и отнести их в посылочный автомат, утверждая, что сотрудник банка доставит их на более защищённый счёт. „Мы даже сталкивались со случаями, когда мнимый банкир хотел встретиться с человеком на улице, чтобы забрать деньги. Мы подчёркиваем: ни один банк в Эстонии не делает этого! Предприятия и полиция в Эстонии не просят людей сдавать деньги в посылочный автомат или передавать их на улице“, – говорит Вахтра.

„Это очень распространённое мошенничество , когда преступники выдают себя за банк, полицию или оператора мобильной связи. Например, жертве сообщают, что доступ к её банковскому счёту получил незнакомец или что кто-то изменил номер её телефона. Затем преступник просит жертву либо ввести PIN-код Smart-ID, либо загрузить программу Anydesk, которая даёт мошеннику удалённый доступ к компьютеру и банковскому счёту жертвы“, – говорит Вахтра.

Например, в феврале жителю Таллинна позвонил на русском языке мошенник, представившийся сотрудником службы безопасности Swedbank, и сообщил, что на его имя будет оформлен кредит. Затем ему позвонил псевдополицейский, который сообщил, что полиция в курсе ситуации, но для её разрешения необходимо ввести PIN-код. Жертва потеряла в общей сложности 15 000 евро.

„Поскольку большая часть мошеннических звонков совершается на русском языке, жертвами часто становятся носители русского языка, проживающие в Эстонии. Мы просим всех быть предельно бдительными в отношении звонков с иностранных номеров. Напоминаем: ни один банк, оператор мобильной связи или государственный орган не просит людей в телефонном разговоре сообщать секретные личные данные или PIN-коды“, – подчеркнул руководитель отдела Swedbank по предотвращению финансовых преступлений Рауль Вахтра .

10 наиболее распространённых признаков опасности, о которых должен знать каждый

● Телефонный звонок от незнакомца, выдающего себя за полицейского или сотрудника банка. Если по телефону кто-то выдаёт себя за сотрудника банка или полицейского и просит сообщить данные банковской карточки или дать доступ к банковскому счёту, звонок следует немедленно прервать. Настоящий банковский служащий или полицейский никогда не станет запрашивать такую информацию по телефону.

● Просьба поделиться экраном компьютера. Если незнакомец просит вас поделиться экраном компьютера или загрузить незнакомую программу, это может быть попыткой получить доступ к вашему устройству.

● Чрезмерная спешка. Если незнакомец в интернете или по телефону убеждает вас в том, что вы должны немедленно принять решение, иначе случится что-то плохое или вы упустите прекрасную возможность, вам следует быть особенно осторожным.

● Стремление к тайным действиям. Если вас просят или требуют скрыть какое-то действие, например, под предлогом тайной операции, это признак того, что что-то не так.

● Подозрительные инвестиционные возможности. Будьте бдительны, если вы нашли в интернете невероятно выгодные инвестиции или если их предлагает вам незнакомец, направляя вас на фальшивый сайт, который „подтверждает“ высокую доходность инвестиций. Не существует невероятно высокодоходных или безрисковых инвестиций: если предложение кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, оно, скорее всего свидетельствует именно о попытке вас обмануть.

● Звонки из-за границы. Будьте внимательны к неожиданным звонкам с незнакомых или иностранных номеров. Мошенники могут подделать номер звонящего, обычно чтобы скрыть своё настоящее местоположение.

● Общение с незнакомцами в интернете. Если кто-то хочет познакомиться с вами в интернете, начинает охотно общаться, а через некоторое время просит о финансовой помощи, это может быть признаком мошенничества.

● Подозрение на переадресацию. Если вам звонит человек, который выдаёт себя за сотрудника банка или полицейского, но в момент разговора пытается перевести звонок на другой орган, есть повод насторожиться.

● Подозрительные веб-адреса. Если кто-то присылает вам ссылку на сайт курьерской компании, банка, налоговой, таможенной службы или другого органа, всегда проверяйте, совпадает ли адрес сайта с тем, который действительно есть у этого органа. Если он выглядит подозрительно или отличается от оригинального, это, скорее всего, мошенничество.

● Необычные ссылки и документы, неуверенный эстонский язык. Если вы получаете электронные письма или сообщения с подозрительными ссылками или документами, содержание которых кажется вам ошибочным или подозрительным, будьте бдительны. Орфографические ошибки в текстах также должны заставить вас насторожиться.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.