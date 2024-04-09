ЧП и криминал
09.04.2024, 11:15

Обращение Swedbank: предупредите своих близких о распространении мошенничества!

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Жертвами часто становятся русскоязычные
Swedbank
Swedbank
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

В последнее время резко возросло количество мошеннических звонков и ложных сообщений на русском языке. Swedbank просит людей предупреждать своих друзей и близких о подозрительных звонках, электронных письмах и сообщениях. Банк никогда не будет запрашивать по телефону ваши секретные личные данные и PIN-коды.

„Поскольку большая часть мошеннических звонков совершается на русском языке, жертвами часто становятся носители русского языка, проживающие в Эстонии. Мы просим всех быть предельно бдительными в отношении звонков с иностранных номеров. Напоминаем: ни один банк, оператор мобильной связи или государственный орган не просит людей в телефонном разговоре сообщать секретные личные данные или PIN-коды“, – подчеркнул руководитель отдела Swedbank по предотвращению финансовых преступлений Рауль Вахтра.

Например, в феврале жителю Таллинна позвонил на русском языке мошенник, представившийся сотрудником службы безопасности Swedbank, и сообщил, что на его имя будет оформлен кредит. Затем ему позвонил псевдополицейский, который сообщил, что полиция в курсе ситуации, но для её разрешения необходимо ввести PIN-код. Жертва потеряла в общей сложности 15 000 евро.

„Это очень распространённое мошенничество, когда преступники выдают себя за банк, полицию или оператора мобильной связи. Например, жертве сообщают, что доступ к её банковскому счёту получил незнакомец или что кто-то изменил номер её телефона. Затем преступник просит жертву либо ввести PIN-код Smart-ID, либо загрузить программу Anydesk, которая даёт мошеннику удалённый доступ к компьютеру и банковскому счёту жертвы“, – говорит Вахтра.

Преступники также просят людей снять все деньги со счёта в банкомате и отнести их в посылочный автомат, утверждая, что сотрудник банка доставит их на более защищённый счёт. „Мы даже сталкивались со случаями, когда мнимый банкир хотел встретиться с человеком на улице, чтобы забрать деньги. Мы подчёркиваем: ни один банк в Эстонии не делает этого! Предприятия и полиция в Эстонии не просят людей сдавать деньги в посылочный автомат или передавать их на улице“, – говорит Вахтра.

Swedbank рекомендует немедленно прерывать подобные подозрительные звонки. „Мы имеем дело с преступниками, которые используют всевозможные уловки, чтобы обманом лишить людей денег. Мошенники чрезвычайно искусны в манипулировании и лжи. Поэтому мы призываем всех предупредить своих близких и проявлять крайнюю осторожность. Если вы подозреваете, что вас пытались обмануть, всегда сообщайте об этом в полицию по телефону 112 и в свой банк“, – сказал Вахтра.

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Телефонный звонок от незнакомца, выдающего себя за полицейского или сотрудника банка. Если по телефону кто-то выдаёт себя за сотрудника банка или полицейского и просит сообщить данные банковской карточки или дать доступ к банковскому счёту, звонок следует немедленно прервать. Настоящий банковский служащий или полицейский никогда не станет запрашивать такую информацию по телефону.

Просьба поделиться экраном компьютера. Если незнакомец просит вас поделиться экраном компьютера или загрузить незнакомую программу, это может быть попыткой получить доступ к вашему устройству.

Чрезмерная спешка. Если незнакомец в интернете или по телефону убеждает вас в том, что вы должны немедленно принять решение, иначе случится что-то плохое или вы упустите прекрасную возможность, вам следует быть особенно осторожным.

Стремление к тайным действиям. Если вас просят или требуют скрыть какое-то действие, например, под предлогом тайной операции, это признак того, что что-то не так.

Подозрительные инвестиционные возможности. Будьте бдительны, если вы нашли в интернете невероятно выгодные инвестиции или если их предлагает вам незнакомец, направляя вас на фальшивый сайт, который „подтверждает“ высокую доходность инвестиций. Не существует невероятно высокодоходных или безрисковых инвестиций: если предложение кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, оно, скорее всего свидетельствует именно о попытке вас обмануть.

Звонки из-за границы. Будьте внимательны к неожиданным звонкам с незнакомых или иностранных номеров. Мошенники могут подделать номер звонящего, обычно чтобы скрыть своё настоящее местоположение.

Общение с незнакомцами в интернете. Если кто-то хочет познакомиться с вами в интернете, начинает охотно общаться, а через некоторое время просит о финансовой помощи, это может быть признаком мошенничества.

Подозрение на переадресацию. Если вам звонит человек, который выдаёт себя за сотрудника банка или полицейского, но в момент разговора пытается перевести звонок на другой орган, есть повод насторожиться.

Подозрительные веб-адреса. Если кто-то присылает вам ссылку на сайт курьерской компании, банка, налоговой, таможенной службы или другого органа, всегда проверяйте, совпадает ли адрес сайта с тем, который действительно есть у этого органа. Если он выглядит подозрительно или отличается от оригинального, это, скорее всего, мошенничество.

● Необычные ссылки и документы, неуверенный эстонский язык. Если вы получаете электронные письма или сообщения с подозрительными ссылками или документами, содержание которых кажется вам ошибочным или подозрительным, будьте бдительны. Орфографические ошибки в текстах также должны заставить вас насторожиться.

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