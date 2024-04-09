Интересные результаты опроса: как себя идентифицируют жители Эстонии некоренной национальности?

Исключительно русскими себя идентифицируют лишь 22% жителей Эстонии других национальностей.

17% идентифицируют себя как представителя другой национальности, а 4% - как эстонцы.

Если учитывать всех респондентов опроса, то 62% жителей Эстонии идентифицируют себя как эстонцы.

24% считают себя эстонскими русскими, русскоязычными эстонцами или эстонцами и русскими одновременно.

8% идентифицируют себя только как русские, а 7% - как представители другой национальности.

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