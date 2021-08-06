ОИ-2020 | Как Майселю Уйбо возвращаться домой? Его жена выиграла золото Олимпиады!

Супруга эстонского десятиборца Майселя Уйбо вышла лидером на финишную прямую и не оставила соперницам ни одного шанса. До того, чтобы побить олимпийский рекорд 25-летней давности француженки Мэри-Жо Перек уроженке Нассау не хватило всего 0,11 секунды.

Серебро у Мерелиди Паулиньо из Доминиканы, попутно установившей нацинальный рекорд. Бронза у американки Эллисон Феликс.

Таким образом Шона Миллер-Уйбо стала двукратной олимпийской чемпионкой. Пять лет назад в Рио ей также покорилась дистанция 400 м.

Муж бегуньи с Багам — Майсель Уйбо — занял на Олимпийских играх в Токио лишь 15-е место.

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