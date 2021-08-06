ОИ-2020 | Российские велогонщицы завоевали самую неожиданную медаль в Токио(5)
Эта медаль стала одной из самых неожаданных в копилке сборной Российского олимпийского комитета. Мария и Гульназ не являлись фаворитами парной гонки по очкам, и до поры до времени смотрелись скромно на промежуточных финишах, за которые как раз и начисляют бонусные баллы. Однако в заключительной части гонки россиянкам удалась неотразимая атака и они, как и команды Великобритании и Дании заработали круг дистанционного преимущества над соперницами, который оценивается сразу в 20 очков (за победу на промежуточном финише дают 5).
Победу - вполне предсказуемо - одержали британки Кэти Арчибальд и Лаура Кенни. Серебро Олимпиады у Амалии Дидрексен и Юлии Лет из Дании.
Еще один россиянин - Денис Дмитриев - занял 4-е место в мужском спринте. Здесь на двух первых ступенях пьедестала расположились голландцы Джеффри Хогланд и Харри Лаврейсен. Бронза у британца Джэка Карлина.
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