ОИ-2020 | Кениец Кипчоге лучше всех бегает марафоны — второе олимпийское золото подряд

Кипчоге — двукратный Олимпийский чемпион, на ОИ в Рио его результат был почти идентичен токийскому — 2:08:44. До этого он участвовал на двух Олимпиадах — в Афинах и Пекине, но на дистанции 5000 м, а не в марафоне.