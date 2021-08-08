08.08.2021, 06:02
ОИ-2020 | Кениец Кипчоге лучше всех бегает марафоны — второе олимпийское золото подряд
Фото: Scanpix
На Олимпийских играх в Токио стартовала программа заключительного дня соревнований. Победу в марафоне (42 км 195 м) одержал 36-летний мировой рекордсмен из Кении с результатом 2:08:38
Кипчоге — двукратный Олимпийский чемпион, на ОИ в Рио его результат был почти идентичен токийскому — 2:08:44. До этого он участвовал на двух Олимпиадах — в Афинах и Пекине, но на дистанции 5000 м, а не в марафоне.
В 2004 году в Афинах он завоевал на 5000 м бронзу, в пекине в 2008 — серебро. А на марафоне в берлине в 2009 году установил мировой рекорд — 2:01:39.
Марафон, мужчины
1. Элиуд Кипчоге (Кения)
2. Абди Нагейе (Нидерланды)
3. Башир Абди (Бельгия)