ОИ-2020 | Россия впервые за 25 лет не выиграла индивидуальное золото в художественной гимнастике. Винер назвала судейство позором

"К сожалению, судейство было вопиющей несправедливостью. Оно войдёт в историю так же, как Немов, когда ему 12 минут аплодировали. Дина Аверина сделала всё чисто, не ошиблась на последнем виде. Линой Ашрам, к сожалению, сделала вопиющую ошибку, за которую снимают очки все бригады и за исполнение, и за технику и за артистику. Все должны были снимать. Всегда говорят, что если есть такая ошибка, то человек никогда не сможет, если другой не делал такой же ошибки, стать чемпионом, а тем более олимпийский, а тем более на последнем виде. Это было просто позором художественной гимнастики", - заявила Винер-Усманова.