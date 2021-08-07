Олимпиадa-2020
07.08.2021, 12:42

ОИ-2020 | Россия впервые за 25 лет не выиграла индивидуальное золото в художественной гимнастике. Винер назвала судейство позором

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Линой Ашрам - новая олимпийская чемпионка
Линой Ашрам - новая олимпийская чемпионка
Фото: Gian Mattia D'Alberto / LaPresse
Представительница Израиля Линой Ашрам выиграла золотую медаль индивидуального многоборьборья в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Она набрала 107,8 балла по сумме четырех видов и на 0,15 балла опередила россиянку Дину Аверину.

Определяющим для распределения мест оказалось упражнение с булавами, в котором израильтянка набрала на целых полбалла больше своей основной соперницы. Россияне подавали протест на судейство последнего вида программы — упражнения с лентами, однако он был отклонен.

Бронза у представительницы Беларуси Алины Горносько, опередившей на 0,6 сестру-блинеца Дины Авериной — Арину.

Российская команда впервые с 1996 года осталась без золота в этом виде программы. 25 лет назад в Атланте Олимпиаду выиграла украинская гимнастка Екатерина Серебрянская, опередившая россиянку Яну Батыршину.

Тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова в интервью RT заявила, что Дина Аверина не проиграла, а выиграла.

"К сожалению, судейство было вопиющей несправедливостью. Оно войдёт в историю так же, как Немов, когда ему 12 минут аплодировали. Дина Аверина сделала всё чисто, не ошиблась на последнем виде. Линой Ашрам, к сожалению, сделала вопиющую ошибку, за которую снимают очки все бригады и за исполнение, и за технику и за артистику. Все должны были снимать. Всегда говорят, что если есть такая ошибка, то человек никогда не сможет, если другой не делал такой же ошибки, стать чемпионом, а тем более олимпийский, а тем более на последнем виде. Это было просто позором художественной гимнастики", - заявила Винер-Усманова.

Художественная гимнастика

Личное многоборье

Финал

1. Линой Ашрам (Израиль) — 107,800

2. Дина Аверина (Россия) — 107,650

3. Алина Горносько (Беларусь) — 102,700

4. Арина Аверина (Россия) — 102,100

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