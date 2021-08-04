ОИ-2020 | Кто такой Жан Беленюк, который принес Украине первое золото

Жан Беленюк родился 24 января 1991 года в Киеве. Мать — украинка, отец по фамилии Ндагиджимана приехал в тогда еще советскую Украину из Руанды, учился в авиационном институте, был летчиком, но его призвали на родину, где начался один из самых кровопролитных конфликтов конца XX века, в котором он и погиб.

Жан перепробовал, кажется, все виды спорта, доступные в столице страны, занимался футболом, баскетболом, карате и даже украинскими народными танцами — эти умения остались, посмотрите, как он отмечает свое золото в Токио.

Ukrainian Greco-Roman wrestler Zhan Beleniuk won the final bout defeating Hungarian Viktor Lorincz with a score of 5:1 and added the first gold medal to the Ukrainian team. Beleniuk danced the Cossack hopak after receiving the awardhttps://t.co/ZdufRaDuaL — Taras Kuzio 🇬🇧🇮🇪🇪🇺🇺🇦 (@TarasKuzio) August 4, 2021

Но в конце концов Жан остановился на борьбе. Первый большой успех пришел к нему 2012 году, когда он завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы. В 2013 году стал бронзовым призером Летней Универсиады в Казани. В 2014 году стал чемпионом Европы и бронзовым призером чемпионата мира. В 2015 году завоевал серебряную медаль Европейских игр. В 2016 году вновь стал чемпионом Европы, а на Олимпиаде в Рио стал серебряным призером. До верхней ступени пьедестала почета нужно было дозревать еще долгих пять лет.

9 июня 2019 года Жан был объявлен кандидатом в народные депутаты от партии "Слуга народа". А уже 21 июля был избран в Верховную Раду Украины девятого созыва. Спортсмен рассказывал журналистам, зачем он пошел в Верховную Раду:

"Главная цель — это развитие спорта в Украине, спортивного движения, чтобы наша нация была здоровой, спортивной и показывала высокие результаты на международной арене"."Приглашала в Раду только "Слуга народа", потому что я голосовал за Зеленского. И я вижу возможности изменить ситуацию только с ним", — добавил Беленюк.