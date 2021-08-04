ОИ-2020 | Кто такой Жан Беленюк, который принес Украине первое золото(38)
Жан Беленюк родился 24 января 1991 года в Киеве. Мать — украинка, отец по фамилии Ндагиджимана приехал в тогда еще советскую Украину из Руанды, учился в авиационном институте, был летчиком, но его призвали на родину, где начался один из самых кровопролитных конфликтов конца XX века, в котором он и погиб.
Жан перепробовал, кажется, все виды спорта, доступные в столице страны, занимался футболом, баскетболом, карате и даже украинскими народными танцами — эти умения остались, посмотрите, как он отмечает свое золото в Токио.
Но в конце концов Жан остановился на борьбе. Первый большой успех пришел к нему 2012 году, когда он завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы. В 2013 году стал бронзовым призером Летней Универсиады в Казани. В 2014 году стал чемпионом Европы и бронзовым призером чемпионата мира. В 2015 году завоевал серебряную медаль Европейских игр. В 2016 году вновь стал чемпионом Европы, а на Олимпиаде в Рио стал серебряным призером. До верхней ступени пьедестала почета нужно было дозревать еще долгих пять лет.
9 июня 2019 года Жан был объявлен кандидатом в народные депутаты от партии "Слуга народа". А уже 21 июля был избран в Верховную Раду Украины девятого созыва. Спортсмен рассказывал журналистам, зачем он пошел в Верховную Раду:
"Главная цель — это развитие спорта в Украине, спортивного движения, чтобы наша нация была здоровой, спортивной и показывала высокие результаты на международной арене"."Приглашала в Раду только "Слуга народа", потому что я голосовал за Зеленского. И я вижу возможности изменить ситуацию только с ним", — добавил Беленюк.
И вот сегодня народый депутат Жан Беленюк выиграл первое золото для Украины в греко-римской борьбе среди спортсменов в весе до 87 кг. В финале спортсмен встретился с призером чемпионатов мира и Европы венгром Виктором Лоринчем и победил — 5:1. Еще более убедительную победу он одержал в полуфинале. Ему удалось одолеть хорвата Ивана Хуклека со счетом 7:1.
После победы спорстмен станцевал гопак и заплакал от счастья (см. выше). Дело в том, что не так давно Жан сильно травмировался и даже не знал, сможет ли из-за этого участвовать в соревнованиях. Смог. Да еще как.