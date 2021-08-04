Армянин ударил азербайджанца в борцовском поединке на Олимпиаде

В греко-римской борьбе в весовой категории до 77 кг бронзовом поединке азербайджанский борец выиграл 4:1 после спорного судейского решения. Арбитр посчитал, что Чалян ударил своего соперника головой в ходе поединка. Армянские тренеры подали протест, но он был отклонен. Таким образом, армянская сторона потеряла три решающих очка.

Для Азербайджана эта медаль стала третьей бронзовой на Олимпиаде-2020. Армения находится выше в общем зачете (0-2-1).

Ранее сообщалось, что армянский борец греко-римского стиля Артур Алексанян отказался надевать серебряную медаль на церемонии награждения после поражения в финале весовой категории до 97 кг от российского спортсмена Мусы Евлоева (1:5). Алексанян — олимпийский чемпион Рио-2016, трехкратный чемпион мира.

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