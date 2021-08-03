ДЕВУШКА ДНЯ. ”Могу быть и бусинкой, и секси-кисой”. Елизавета Посадских — новая экстрим-звезда России на Олимпиаде

Лиза более чем довольна своей внешностью. И не удивительно, ведь она — настоящая красотка! Хотя для спортивной карьеры это может создавать небольшие трудности.

"Я удивляюсь, как у меня иногда получается заезжать в сильные раны (заезды), когда моя комплекция так отличается от комплекции соперниц. Честно, я очень это чувствую: я миниатюрнее всех на BMX-сцене. Может, это плюс — я легче. Я уверена, что мне легче падать, потому что намного меньше вешу. Для меня все это плюс — мне нравится, как я выгляжу" — цитирует девушку Sports.ru.

Об этом же девушка пишет и в своем Instagram: "Фотосессии здорово помогают мне раскрываться, и с их помощью я во многом перестала комплексовать. Приятно посмотреть на себя со стороны и понять, что ты на самом деле можешь быть и бусинкой-бубусинкой, и сексикисой".

Кстати, спортсменка гордится не только своей внешностью, но и татуировками. Для нее это — не просто хобби, а полноценная процессия. До спортивной карьеры девушка весьма преуспела на этом поприще. "Работаю в одном из лучших и сильнейших тату-коллективов России, очень горжусь этим".

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