ОИ-2020 | Волейбольная сборная России перемолола олимпийских чемпионов из Бразилии и вышла в финал

В первой партии на площадке была только одна команда, и это не россияне. У бразильцев просто прекрасно работал блок, спокойно залетали любые удары - и пайпы, и первый темп. В итоге 25:18 и казалось, что фавориты матча, россияне, ничего не смогут противопоставить этой мощи.

Но вторая партия показала, что бразильцы сильно переоценены. Россияне наладили блок, стали лучше закрывать первый темп Бразилии и диагонального Уоллоса, стали получаться собственные атаки. Не пошла игра у Волкова? Есть Клюка, который в целом провел фантастический матч, играя очень умно - если нужно было обыграться от блока или хитро скинуть под заднюю, то Егор всегда мастерски исполнял это. Вторая партия теперь уже осталась за россиянами - 25:21.

В третьей партии качели опять качнулись в сторону южноамериканской сборной. К концу сета преимущество достигало 7 очков, бразильцы вели 20:13. Казалось бы, все ясно. Но нет, сборная России, путем тонких тактических настроек от ее тренера, финна Саммелвуо, выцарапала равную концовку и зарешала на тай-брейке партии - 26:24.

В четвертом сете уже бразильцам нужно было обязательно выигрывать, и начало партии намекнуло на такой исход. Бразилия повела с разницей в 2 очка, но все встало на свои места почти сразу же, Россия не отпустила пока еще действующих олимпийских чемпионов Рио, а концовку, как во второй и третьей партии, провела великолепно. Да и спорные были на нашей стороне - в важном очке при равном счете благодаря видеоповтору не было зафиксировано касание блока у Егора Клюки и мы вышли на матч-болы, которые уверенно реализовали.

Общий счет: 18:25, 25:21, 26:24, 25:23. Впереди финал.

Во втором полуфинале встретятся Франция и Аргентина, начало встречи в 15:00 по таллинскому времени.

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