12-летняя девочка стала самой юной призеркой в истории Олимпийских игр

Скейтбординг впервые представлен в программе Олимпийских игр. В этом виде спорта лучшие результаты показывают молодые участники соревнований, которым меньше 20 лет.

У женщин в финале дисциплины "Парк" 19-летняя Йосодзуми набрала 60,09 балла и стала чемпионкой. Второе место заняла 12-летняя Хираки (59,04 балла), третье — 13-летняя британка Скай Браун (56,47). На троих призерам всего 44 года.

Congrats to Japan's Sakura Yosozumi 🥇, Cocona Hiraki 🥈, and Great Britain's Sky Brown 🥉 on their podium finish at the first Olympic women's park skateboarding final! #dewtour #skateboarding pic.twitter.com/ogbxQEqtXG — Dew Tour (@DewTour) August 4, 2021

Японка Кокона Хираки, которой 13 лет исполнится в конце августа, стала самой юной призеркой Олимпиад среди женщин, и второй — среди всех участников. У мужчин рекордом владеет француз Ноэль Вандернотт — в возрасте 12 лет в составе команды-четверки он стал бронзовым призером в академической гребле на Олимпиаде-1936 в Берлине.

За все время проведения Олимпиад самым юным чемпионом является американка Марджори Гестринг — в Берлине-1936 она выиграла золото в прыжках в воду в возрасте 13 лет и 268 дней. Хираки и Браун в Токио-2020 не использовали шанс переписать достижение Гестринг. При этом Браун, которой 13 лет исполнилось в начале июля, стала самой юной британской медалисткой в истории Игр.

Ранее в Токио-2020 13-летняя японская скейтбордистка Момидзи Нисия выиграла золото в дисциплине "стрит". Нисия победила в возрасте 13 лет и 330 дней, став второй в списке самых молодых олимпийских чемпионов летних Игр.

Абсолютный рекорд Игр принадлежит корейской шорт-трекистке Ким Юн Ми — золото зимних Игр-1994 она взяла в возрасте 13 лет и 83 дней.