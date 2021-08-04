ОИ-2020 | Де Грасс выиграл золото на 200 м, Маклафлин победила на дистанции 400 м с/б
Ни одной из сборных не удалось завоевать сразу две золотых медали, хотя американские атлеты были к этому близки после победы Сидни Маклафлин на дистанции 400 метров с барьерами. Она установила мировой рекорд 51,46.
Однако в других дисциплинах у американских спортсменов нашлись более серьезные конкуренты. Кортни Фредрикс уступила Перут Чемутаи из Кении, а на спринтерской дистанции в 200 метров канадец Андре де Грасс обошел сразу двух представителей США.
Олимпийские игры-2020
Токио, Япония
Легкая атлетика
400 м с/б, женщины
1. Сидни Маклафлин (США) — 51,46 (мировой рекорд)
2. Далайла Мухаммад (США) — 51,58
3. Фемке Бол (Нидерланды) — 52,03
3000 м с/п, женщины
1. Перут Чемутаи (Уганда) — 9.01,45
2. Кортни Фредрикс (США) — 9.04,79
3. Хивин Кийенг (Кения) — 9.05,39
800 м, мужчины
1. Эммануэль Корир (Кения) — 1.45,06
2. Фергюсон Ротич (Кения) — 1.45,23
3. Патрик Добек (Польша) — 1.45,39
200 м, мужчины
1. Андре де Грасс (Канада) — 19,62
2. Кеннет Беднарек (США) — 19,68
3. Ноа Лайлс (США) — 19,74