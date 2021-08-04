Олимпиадa-2020
04.08.2021, 16:49

ОИ-2020 | Де Грасс выиграл золото на 200 м, Маклафлин победила на дистанции 400 м с/б

 
Андре де Грасс
Андре де Грасс
Foto: Andres Putting
На Олимпийских играх в Токио легкоатлеты разыграли четыре комплекта наград.

Ни одной из сборных не удалось завоевать сразу две золотых медали, хотя американские атлеты были к этому близки после победы Сидни Маклафлин на дистанции 400 метров с барьерами. Она установила мировой рекорд 51,46.

Однако в других дисциплинах у американских спортсменов нашлись более серьезные конкуренты. Кортни Фредрикс уступила Перут Чемутаи из Кении, а на спринтерской дистанции в 200 метров канадец Андре де Грасс обошел сразу двух представителей США.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Легкая атлетика

400 м с/б, женщины

1. Сидни Маклафлин (США) — 51,46 (мировой рекорд)

2. Далайла Мухаммад (США) — 51,58

3. Фемке Бол (Нидерланды) — 52,03

3000 м с/п, женщины

1. Перут Чемутаи (Уганда) — 9.01,45

2. Кортни Фредрикс (США) — 9.04,79

3. Хивин Кийенг (Кения) — 9.05,39

800 м, мужчины

1. Эммануэль Корир (Кения) — 1.45,06

2. Фергюсон Ротич (Кения) — 1.45,23

3. Патрик Добек (Польша) — 1.45,39

200 м, мужчины

1. Андре де Грасс (Канада) — 19,62

2. Кеннет Беднарек (США) — 19,68

3. Ноа Лайлс (США) — 19,74

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