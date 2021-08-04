Российские синхронистки завоевали золото Олимпиады-2020 в соревнованиях дуэтов

"Я понимаю, что в Токио мои финальные Олимпийские игры, я не молода. Физические силы не то, что были в 18 лет. Я сейчас плыву на опыте. Не на молодости, свежести, я не ретивый молодой конь, который бежит на всей скорости неважно куда. Теперь я конь опытный! Такой, что сто раз подумает "а надо ли вообще куда-то бежать? Меня ждут дома муж, ребенок, и я очень хочу второго ребенка", — цитирует Ромашину РИА "Новости".