DELFI В ТОКИО | Герд Кантер о провале своего ученика: в нем больше не было той энергии

Сам по себе провал бывшего конкурента Герда Кантера остался бы без внимания, если бы не тот факт, что последний сезон тренером Петра являлся... сам Кантер. Для него, победителя Олимпиады в Пекине, это была первая Олимпиада в роли наставника.

38-летний Малаховский на своей последней Олимпиаде совершил бросок на 62.68 метров и занял 15-е место. ”Прорыва не произошло. Цифры на табло были удивительно низкими. На разминке и в течение соревнований больших ошибок не было, но прорыва не случилось” — отмечает Кантер. ”Обычно в секторе он излишне суетится и спешит. В этот раз такого не было, но он и сам отмечает, что той энергии, как раньше, в нём больше нет”.

По словам Кантера, Малаховский, который является двукратным бронзовым олимпийским призером, а в 2015 году стал чемпионом мира, был слишком спокоен. В годы своей наилучшей физической формы, в ночь перед соревнованиями он спал по три-четыре часа. В этот раз проспал аж семь.

Последние соревнования в карьере Малаховского пройдут у него на родине. А для Кантера это означает окончание первого тренерского этапа.

”Моя работа в Польше была в основном связана с Малаховским, так что этот период закончится и для меня в том числе”, — говорит Кантер. ”За три года работы, профессия тренера начала мне нравиться. Продолжу ли я быть наставником… Этот вопрос нужно обсуждать с домашними. Супруга от этого точно не в восторге”.

По словам Кантера, будучи тренером Малаховского, он много времени проводил тренировочных лагерях. ”Если получится найти вариант, при котором я мог бы больше времени проводить дома, то почему бы не продолжить тренерскую карьеру. Но я должен учитывать и тот факт, что мой сын идёт этой осенью в первый класс и при нынешний обстановке это может означать большую нагрузку для нас, как для родителей”, — рассуждает он. Безработным он, однако, точно не останется. Уже сейчас он является директором спортивного клуба "Норд", пусть и на полставки.