Эстонская олимпийская чемпионка: не знаю, сколько нам дадут за победу в Токио. Сколько заплатят, столько заплатят(12)
Ты где?
Я недавно приехала в Москву к маме. Добираться неудобно. Я летела через Ригу. Из Таллинна прямых рейсов до Москвы нет. Кстати, потеряли мой багаж. Жду, когда вернут. Так что пока без вещей.
Чем займешь себя в столице России?
Здесь в Москве хотелось бы сходить в иммерсивный театр. Там действия происходят прямо возле тебя. Актеры могут тебя потрогать, куда-то отвести. В целом хотелось бы провести время с родственниками, друзьями. Мы давно не виделись из-за пандемии. У меня здесь мама, бабушка, крестный, брат, племянница.
У тебя отпуск?
Да. После Олимпиады минимум месяц будет отпуск. Потом посмотрим. После олимпийского сезона можно позволить себе побольше отдохнуть и в более спокойном режиме входить в новый сезон. Поэтому я не тороплюсь. Пока не хочется обратно в зал. После Москвы поеду в Италию.
Вы вернулись в среду. Вас встречали в аэропорту премьер-министр, главные лица страны, друзья. Что делали потом?
После встречи в аэропорту с родственниками, одноклубниками и болельщиками нас повезли в студию ETV. Все закончилось около 9 вечера. Так как мы всю ночь не спали — все поехали по домам. На следующий день мы отмечали с друзьями победу. Затем приехала в Тарту, чтобы отметить с одноклубниками. Они большие молодцы, предложили посадить дуб. На место позвали и Юлю Беляеву, так как мы обе тартуские. Командой мы еще не отмечали, думаю, еще успеем. Мы вместе были целый месяц, теперь нужно провести время с родными.
Если ты в Эстонии, то живешь в Таллинне или Тарту?
В Таллинне.
Ты родилась в Москве. Остались ли какие-то детские воспоминания от столицы России?
Я родилась в Москве, но не жила там. Мама приехала в Москву рожать, так как у нее тут живет мама, она акушерка. Она родила в Москве и сразу вернулась в Тарту. Поэтому воспоминаний особо нет. Когда была маленькой, мы, конечно, ездили в гости, но это было ненадолго.
Предлагали взять российское гражданство?
Когда я была маленькая, то мне нужно было выбрать — российское или эстонское гражданство. Мы выбрали эстонское. Потом уже не было таких вопросов, я четко определилась.
Олимпиада-2020
Как проходят тренировки фехтовальщиков?
У нас очень комплексные тренировки, разнообразные. Чем мне и нравится этот спорт — я бы не смогла заниматься одним и тем же. Мы много внимания уделяем физической подготовке. У меня есть тренер, которая составляет программу — это может быть и бег, и велосипед, и плавание. Также упражнения на координацию, ловкость, рывки. Конечно же, упражнения со шпагой. Ты должен быть гибким, пластичным. В фехтовании большое значение имеет ритм и темп. Ты должен совершать действие в координационно правильный момент.
Сейчас я уже на таком уровне и возрасте, что мое слово имеет вес. Я могу сказать, что я себя плохо чувствую, или предложить другой вариант тренировки. Могу влиять на тренировочный процесс, хотя все равно тренер главный.
Чего не хватило в личном зачете в первом круге против американки?
Я все хотела сделать правильно. Я перестала слушать себя и на дорожке сильно зажалась. Импровизация тоже должна быть, но я сильно сжалась, до судорог. Не могу сказать, что я ощущала соревновательный стресс. Включился комплекс отличницы. Забыла о том, что нужно бороться.
В командных просто расслабилась. Поняла, что я все умею и все знаю. Нужно просто делать, не зажиматься. По боям видно, что если мы вели, то я не только уходила в защиту, а шла в контратаку. Чувствовала, что так правильно.
Удивилась, когда тебя заменили в последнем микроматче в финале?
Нет. Так и было задумано. Если четвертый человек не фехтует вообще, то он не получает медаль, то есть Ирина бы не получила золото, и мы были бы втроем на подиуме. Я считаю, что это неправильно. Она многое прошла с нами вместе. Она заслужила эту медаль. Я поддержала это решение.
Можешь кратко описать каждую спортсменку вашей четверки.
Катрина Лехис — в этот период была в потоке. Уверенная, свободная, легкая. Очень сильная фехтовальщица. Она боец. Был страх, что она успокоится после личной бронзы. Но она боролась, настраивала команду.
Юлия Беляева — фехтовальщица с характером. Она конкретная.
Ирина Эмбрих — очень опытная. Она дает уверенность. Я не боялась, когда она меня заменила. Роль четвертой — очень сложная, никогда не знаешь, когда тебя выпустят. Она сделал то, что нужно. Очень стабильный спортсмен.
В сборной на каком языке говорите?
На эстонском, чтобы Катрина понимала. Еще со мной был тренер — итальянец. С ним я говорю на итальянском. Другие с ним общались на английском. И в определенный момент у меня такая каша в голове получилась, что я в одном предложении могла использовать четыре слова на разных языках. Но мы друг друга все понимаем.
Ты — очень эмоциональный человек, это помогает или мешает на дорожке?
Сейчас помогает, раньше мешало. Я много работаю над собой. Научилась контролировать эмоции, трансформировать их в позитив и кураж. Чтобы был огонь в глазах, а не раздрай в голове.
Раньше, если проигрывала, то очень сильно расстраивалась. Могла вывести своего отца — тренера. Могла сказать что-то на эмоциях. Мне сейчас стыдно за это, но тогда я не понимала этого. Не могла контролироваться себя. Сейчас все по-другому. Знаю, как себя успокоить.
Катрина Лехис говорила, что спонсоров найти очень сложно. Юлия Беляева вынуждена подрабатывать в больнице. Как с деньгами в фехтовании?
В Эстонии такая спортивная система, что ты не уверен в завтрашнем дне. Даже за Олимпийские игры нам дают зарплату на два года. Если ты выиграл медаль на чемпионате Европы, мира, то тебе платят два года. Потом сам, как хочешь. И везде зарплата разная, зависит от места. Некоторые спортсмены вообще не выигрывают медали, поэтому они заканчивают рано — только на спорте не прожить.
Я тоже подрабатывала — занималась digital-маркетингом. Сейчас в отпуске.
За победу на Олимпиаде тоже полагается бонус?
Я только в газете читала, что должна быть премия. Но еще ничего не получила. Даже не знаю сколько. Жду. Сколько придет, столько придет.
Где медаль сейчас?
Лежит. Жду коробочку. Вообще я хочу ее постоянно контролировать, знать, где она. Всегда проверяю, на месте она или нет. У моего молодого человека брат - олимпийский чемпион в фехтовании на рапире. Он свою медаль потерял, правда, потом ему вернули. Я так не хочу.
Ты живешь в Италии. Как складывается жизнь в этой стране? Пляж, вино, музеи?
Мы живем в Милане. Там нет моря. Мой молодой человек тоже фехтовальщик, мы поддерживаем здоровый образ жизни. Мы оба на диете, пьем очень редко. Жизнь обычная — тренировки, работа, дома. Я здесь полноценно тренируюсь с тренером.
До пандемии было много мероприятий, выставок. Плюс Милан находится в центре Европы, очень удобно слетать куда-нибудь на выходные.
Ты говорила, что у тебя проблемы с самоопределением — русская ты или эстонка. После Олимпиады что-то изменилось?
Все равно сложно. Я, безусловно, ассоциирую себя с Эстонией. В то же время не могу до конца в этом разобраться. Мне легче выражаться на русском, хотя я достаточно хорошо знаю эстонский.
Я себя определяю как русскоговорящая из Эстонии, которая живет в Италии. Спортсмены должны объединять людей. Надеюсь, что ни для кого не будет проблемой, что я говорю по-русски. Я все равно фехтую для Эстонии, за Эстонию, приношу Эстонии медали, мне это приятно.