Эстонская олимпийская чемпионка: не знаю, сколько нам дадут за победу в Токио. Сколько заплатят, столько заплатят

Когда я была маленькая, то мне нужно было выбрать — российское или эстонское гражданство. Мы выбрали эстонское. Потом уже не было таких вопросов, я четко определилась.

Я родилась в Москве, но не жила там. Мама приехала в Москву рожать, так как у нее тут живет мама, она акушерка. Она родила в Москве и сразу вернулась в Тарту. Поэтому воспоминаний особо нет. Когда была маленькой, мы, конечно, ездили в гости, но это было ненадолго.

Если ты в Эстонии, то живешь в Таллинне или Тарту?

После встречи в аэропорту с родственниками, одноклубниками и болельщиками нас повезли в студию ETV . Все закончилось около 9 вечера. Так как мы всю ночь не спали — все поехали по домам. На следующий день мы отмечали с друзьями победу. Затем приехала в Тарту , чтобы отметить с одноклубниками. Они большие молодцы, предложили посадить дуб. На место позвали и Юлю Беляеву, так как мы обе тартуские. Командой мы еще не отмечали, думаю, еще успеем. Мы вместе были целый месяц, теперь нужно провести время с родными.

Да. После Олимпиады минимум месяц будет отпуск. Потом посмотрим. После олимпийского сезона можно позволить себе побольше отдохнуть и в более спокойном режиме входить в новый сезон. Поэтому я не тороплюсь. Пока не хочется обратно в зал. После Москвы поеду в Италию .

Здесь в Москве хотелось бы сходить в иммерсивный театр. Там действия происходят прямо возле тебя. Актеры могут тебя потрогать, куда-то отвести. В целом хотелось бы провести время с родственниками, друзьями. Мы давно не виделись из-за пандемии. У меня здесь мама, бабушка, крестный, брат, племянница.

Я недавно приехала в Москву к маме. Добираться неудобно. Я летела через Ригу. Из Таллинна прямых рейсов до Москвы нет. Кстати, потеряли мой багаж. Жду, когда вернут. Так что пока без вещей.

Олимпиада-2020

Как проходят тренировки фехтовальщиков?

У нас очень комплексные тренировки, разнообразные. Чем мне и нравится этот спорт — я бы не смогла заниматься одним и тем же. Мы много внимания уделяем физической подготовке. У меня есть тренер, которая составляет программу — это может быть и бег, и велосипед, и плавание. Также упражнения на координацию, ловкость, рывки. Конечно же, упражнения со шпагой. Ты должен быть гибким, пластичным. В фехтовании большое значение имеет ритм и темп. Ты должен совершать действие в координационно правильный момент.

Сейчас я уже на таком уровне и возрасте, что мое слово имеет вес. Я могу сказать, что я себя плохо чувствую, или предложить другой вариант тренировки. Могу влиять на тренировочный процесс, хотя все равно тренер главный.

Чего не хватило в личном зачете в первом круге против американки?

Я все хотела сделать правильно. Я перестала слушать себя и на дорожке сильно зажалась. Импровизация тоже должна быть, но я сильно сжалась, до судорог. Не могу сказать, что я ощущала соревновательный стресс. Включился комплекс отличницы. Забыла о том, что нужно бороться.

В командных просто расслабилась. Поняла, что я все умею и все знаю. Нужно просто делать, не зажиматься. По боям видно, что если мы вели, то я не только уходила в защиту, а шла в контратаку. Чувствовала, что так правильно.

Удивилась, когда тебя заменили в последнем микроматче в финале?

Нет. Так и было задумано. Если четвертый человек не фехтует вообще, то он не получает медаль, то есть Ирина бы не получила золото, и мы были бы втроем на подиуме. Я считаю, что это неправильно. Она многое прошла с нами вместе. Она заслужила эту медаль. Я поддержала это решение.

Можешь кратко описать каждую спортсменку вашей четверки.

Катрина Лехис — в этот период была в потоке. Уверенная, свободная, легкая. Очень сильная фехтовальщица. Она боец. Был страх, что она успокоится после личной бронзы. Но она боролась, настраивала команду.

Юлия Беляева — фехтовальщица с характером. Она конкретная.