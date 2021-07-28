ИНТЕРВЬЮ RUSDELFI | "Что может быть лучше, чем золото? Два золота!" Мы поговорили с олимпийскими чемпионками(9)
Эстонские олимпийские чемпионки прилетели в таллиннский аэропорт 28 июля в 18 часов и дали интервью RusDelfi.
Эрика Кирпу
Вы оказали честь нашей стране, принеся победу. Что вы ждёте взамен?
Мы ничего не ждём, мы рады, что смогли предоставить такой спектр эмоций.
Скажите, что сложнее — смотреть, как подруги выступают или самой сражаться?
Смотреть. Потому что нет выхода энергии, ты сам никак не можешь повлиять на ситуацию. Можешь только советы какие-то давать и поддерживать. Поэтому, конечно, со стороны смотреть сложнее.
Можете описать вашу ночь после того, как вы стали золотыми призёрами?
Она у меня, по-моему, ещё не закончилась, потому что мы приехали в Олимпийскую деревню где-то в два часа ночи, а в шесть у нас уже был автобус в аэропорт. Мы вообще не спали.
Телефон разрывался, наверное?
Да, телефон разрывается, очень много сообщений. Я ещё даже не успела открыть все, не говоря уже о том, чтобы ответить.
Какое самое неожиданное поздравление?
Я вообще не могу выделить, их просто миллион! Я даже не ожидала.
Многие спят с кубками после того, как получают их. Вы тоже не расставались с медалями?
Я просто не спала ещё. Может быть я бы и легла, конечно (смеётся). Медаль я с шеи снимала, но она всё равно была рядом.
У вас теперь золото на Олимпиаде, что может быть ещё лучше, какие ещё могут быть достижения для спортсмена?
Два золота (улыбается).
Юлия Беляева
В Олимпийской деревне было много ограничений. Это как-то влияло на состояние и подготовку?
На самом деле, мы не заметили в Олимпийской деревне прямо сильных ограничений. Тесты — да, сдавали слюну каждое утро. А так, в принципе, спортсмены передвигались свободно. Масочный режим и всё. Были и развлекательные комнаты, и парикмахерские, и маникюрные салоны для девушек. Но мы туда на всякий случай не ходили во избежание заражения, так сказать. В принципе народ жил обычной жизнью.
Тот факт, что Олимпиаду перенесли на год вперёд, пошел вам на пользу?
Каждый может думать по-разному. Я лично считаю, что да. Потому что на тот момент, когда закрыли олимпийский рейтинг, у нас ввели карантин и соревнования прекратились, у нас как раз оставался последний отборочный турнир. Я думаю, что на тот момент мы были не совсем готовы. Когда оставалось две недели до турнира, ввели локдаун. Весь этот год мы тренировались, психологически хорошо подготовились и смогли на последнем турнире в Казани отобраться на Олимпиаду. И впоследствии завоевали золотую медаль.
В финале были качели. Результат ходил туда-сюда. Удивило, что обычно азиаты — хладнокровные. А в этот раз мы — эстонцы, смогли показать, что мы можем психологически спокойно вести бой.
Да, у нас бывало такое, что мы отпускали бои, когда начинали проигрывать и то один расстроиться, то второй. А тут мы мы друг друга поддерживали. Если у одного не пошло, другой его поддержал. А в финальном бою, если что-то у кого-то не получалось, почему-то ни у кого не было даже сомнений в том, что он может это сделать.
Если не ошибаюсь, вы работаете параллельно ещё и медсестрой. Вы продолжите этим заниматься?
Ну, пока что я не увольнялась (улыбается). У меня был очень долгий отпуск, потому что я и своему тренеру Наталье помогла с детьми на тренировке, и сама готовилась к Олимпиаде. Мне на работе помогают с построением графика, всё делают под меня. Пока что продолжу работать. Посмотрим, как будет дальше, как у меня будет со временем.
Николай Новоселов
Наверное, Олимпиада полностью удалась для вас?
Ну, центрально сейчас не высчитаю, но, в принципе, да.
Может быть только если было бы золото и в одиночном тоже?
В таком случае дубль был бы шикарный(смеётся).
Какие у вас были эмоции и переживания во время командного зачёта?
Соревнования есть соревнования. Переживания во время боя происходят, надо просто настроиться на текущий матч.
Есть ли какая-то разница в эмоциональном плане во время одиночного зачёта и группового?
Разница есть всегда что для спортсменов, что для тренеров. В одном случае ты отвечаешь только за себя и своего спортсмена. В другом случае ты отвечаешь ещё и за других тренеров и их спортсменов. Не могу сказать, что больше ответственности, просто она совсем другая. Ты понимаешь, что другие хотят выиграть так же, как и ты.
Подготовка именно к этой Олимпиаде чем-то отличалась от других соревнований?
Что касается меня, 100% да, потому что как тренер я был первый раз на Олимпиаде.
Тяжело ли смотреть со стороны и есть ли желание самом выйти и соревноваться?
Как сказал Жванецкий, "когда знаешь, как, умеешь, но уже не можешь сам — ты тренер"(смеётся).
Подробности финального поединка ЗДЕСЬ.
Фотогалерея встречи эстонских чемпионок в аэропорту ниже.
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