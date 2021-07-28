ИНТЕРВЬЮ RUSDELFI | "Что может быть лучше, чем золото? Два золота!" Мы поговорили с олимпийскими чемпионками

Эстонские олимпийские чемпионки прилетели в таллиннский аэропорт 28 июля в 18 часов и дали интервью RusDelfi.

Эрика Кирпу



Вы оказали честь нашей стране, принеся победу. Что вы ждёте взамен?

Мы ничего не ждём, мы рады, что смогли предоставить такой спектр эмоций.

Скажите, что сложнее — смотреть, как подруги выступают или самой сражаться?

Смотреть. Потому что нет выхода энергии, ты сам никак не можешь повлиять на ситуацию. Можешь только советы какие-то давать и поддерживать. Поэтому, конечно, со стороны смотреть сложнее.

Можете описать вашу ночь после того, как вы стали золотыми призёрами?

Она у меня, по-моему, ещё не закончилась, потому что мы приехали в Олимпийскую деревню где-то в два часа ночи, а в шесть у нас уже был автобус в аэропорт. Мы вообще не спали.

Телефон разрывался, наверное?

Да, телефон разрывается, очень много сообщений. Я ещё даже не успела открыть все, не говоря уже о том, чтобы ответить.

Какое самое неожиданное поздравление?

Я вообще не могу выделить, их просто миллион! Я даже не ожидала.

Многие спят с кубками после того, как получают их. Вы тоже не расставались с медалями?

Я просто не спала ещё. Может быть я бы и легла, конечно (смеётся). Медаль я с шеи снимала, но она всё равно была рядом.

У вас теперь золото на Олимпиаде, что может быть ещё лучше, какие ещё могут быть достижения для спортсмена?

Два золота (улыбается).

Юлия Беляева



В Олимпийской деревне было много ограничений. Это как-то влияло на состояние и подготовку?

На самом деле, мы не заметили в Олимпийской деревне прямо сильных ограничений. Тесты — да, сдавали слюну каждое утро. А так, в принципе, спортсмены передвигались свободно. Масочный режим и всё. Были и развлекательные комнаты, и парикмахерские, и маникюрные салоны для девушек. Но мы туда на всякий случай не ходили во избежание заражения, так сказать. В принципе народ жил обычной жизнью.

Тот факт, что Олимпиаду перенесли на год вперёд, пошел вам на пользу?