БРАВО!!! Эстонские фехтовальщицы выиграли золото Олимпиады

На главный бой в составе команды выходили Юлия Беляева, Эрика Кирпу и Катрина Лехис. Со скамейки запасных их поддерживала Ирина Эмбрих, однако и ей пришлось вмешаться в ход поединка и в нужный момент заменить Эрику Кирпу.

Поединок начался с преимуществом сборной Эстонии. Юля Беляева отлично отработала в микро-матче со своей соперницей по фамилии Чой. Однако затем эстонки растеряли преимущество, и уже команда Южной Кореи оторвалась в счете на 3 очка. Однако выход Ирины Эмбрих на замену, а затем уверенный бой в исполнении той же Беляевой переломили ход поединка. В заключительном микро-матче хладнокровие в нужный момент проявила Катрина Лехис, для которой золото стало второй медалью Олимпиады. В личном турнире одна заняла третье место.

- Мы и сами еще не верим, - только и сумели девушки в камеру после трудно победы.

RusDelfi вел текстовую трансляцию финала. Все подробности боя ниже.

Бронзу турнира, победив Китай, выиграла команда Италии, уступившая Эстонии в 1/2 финала. Все три первых микро-матча в полуфинале выиграли наши шпажистки — и Катрина Лехис, и Юлия Беляева, и Эрика Кирпу. После этого матч должен был превратиться в формальность, но едва не закончился спортивной драмой и камбэком спортсменок с юга Европы, когда Федерика Изола нанесла Беляевой 11 уколов в их микро-матче. Однако затем Катрина Лехис всё вернула на свои места и как итог — заслуженная победа над Италией.

У Эстонии уже как минимум серебро. Но уже хочется большего. После восстановления независимости сборная Эстонии завоевала лишь три золотых медали. Будет ли четвертая?

А начиналось всё для эстонских девушек с четвертьфинала с Польшей. Его события были таковы:

Начали наши девушки с поражения в двух микроматчах из трех — не проиграла только Катрина Лехис.