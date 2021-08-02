02.08.2021, 15:21
Спортсменка-трансгендер Хаббард дошла до финала Олимпиады по тяжелой атлетике(4)
Foto: EDGARD GARRIDO, REUTERS
Сегодня разыграют медали на Олимпиаде в Токио по тяжелой атлетике среди женщин в весовой категории свыше 87 кг.
В финале выступала спортсменка-трансгендер из Новой Зеландии Лорел Хаббард. Она провалила три попытки в рывке и не сможет вмешаться в борьбу за медали. Cообщалась, что она вынуждена тренироваться в закрытых помещениях из-за большого интереса со стороны СМИ.
Хаббард вторая трансгендерная спортсменка на этой Олимпиаде. Помимо нее за сборную Канады по футболу выступает Куинн.
Трансгендерные женщины могут участвовать в Олимпийских играх после летних Олимпийских игр 2004 года в Афинах. Международный олимпийский комитет (МОК) также изменил свои правила в 2015 году, чтобы позволить спортсменам, перешедшим из мужского в женский пол, участвовать в женских соревнованиях без операции.